Погода у понеділок, 12 листопада, дивуватиме заморозками, вітром, а у деяких районах на сході України вже може політувати сніг.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

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За її даними, у понеділок в Україні очікується вітряна холодна погода з температурою повітря вдень не вище +2+6 градусів.

На північному сході та в східних областях стовпчики термометрів опустяться до позначки нуль. Трохи тепліше буде на заході – там +7+12 градусів.

У деяких районах на сході вже може випасти невеликий сніг, а на південному заході покапати дощем чи мрякою.

Загалом у більшості областей без опадів.

У Києві у понеділок, 12 листопада, буде хмарно, вогко, вітряно та холодно.

Прогноз погоди на неділю, 11 листопада, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +8…+10

Рівне – +7…+9

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +2…+4

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -2…-4

Харків – -2…-4

Київ – +2…+4



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 12 листопада