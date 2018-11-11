Прогноз погоди на 12 листопада: вітряно, холодно і де-не-де вже сніг
Погода у понеділок, 12 листопада, дивуватиме заморозками, вітром, а у деяких районах на сході України вже може політувати сніг.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
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За її даними, у понеділок в Україні очікується вітряна холодна погода з температурою повітря вдень не вище +2+6 градусів.
На північному сході та в східних областях стовпчики термометрів опустяться до позначки нуль. Трохи тепліше буде на заході – там +7+12 градусів.
У деяких районах на сході вже може випасти невеликий сніг, а на південному заході покапати дощем чи мрякою.
Загалом у більшості областей без опадів.
У Києві у понеділок, 12 листопада, буде хмарно, вогко, вітряно та холодно.
Прогноз погоди на неділю, 11 листопада, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +8…+10
Рівне – +7…+9
Житомир – +3…+5
Вінниця – +3…+5
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +2…+4
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -2…-4
Харків – -2…-4
Київ – +2…+4
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 12 листопада