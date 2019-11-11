Прогноз погоды на 12 ноября: будет ветрено, но без дождя
Погода в Украине во вторник, 12 ноября, будет прохладной и ветреной, однако бездождливой. Бабье лето все еще будет держаться Юга, на остальной территории сохранятся привычные для ноября +8... +14 градусов.
Уже со среды тепло из приморских районов распространится на всю Украину. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.
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Будет сильный ветер на Западе и Севере Украины. Температура воздуха во вторник составит +8... +14 градусов, на юге – +15... +19 градусов,
– отмечает она.
Самой теплой погода будет в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +17... +19 градусов.
Холоднее всего будет на Сумщине. Там – максимум +8... +10 градусов.
Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве без осадков, температура воздуха поднимется до +9... +11 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 12 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12... +14
Львов – +11... +13
Ивано-Франковск – +12... +14
Тернополь – +11... +13
Черновцы – +11... +13
Хмельницкий – +11... +13
Луцк – +11... +13
Ровно – +11... +13
Житомир – +10... +12
Винница – +12... +14
Одесса – +16... +18
Николаев – +15... +17
Херсон – +14... +16
Симферополь – +17... +19
Кропивницкий – +11... +13
Черкассы – +10... +12
Чернигов – +9... +11
Сумы – +8... +10
Полтава – +9... +11
Днепр – +12... +14
Запорожье – +14... +16
Донецк – +12... +14
Луганск – +12... +14
Харьков – +11... +13
Киев – +9... +11