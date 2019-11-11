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      Прогноз погоды на 12 ноября: будет ветрено, но без дождя

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      Погода 12 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 12 ноября / Иллюстративное фото

      Погода в Украине во вторник, 12 ноября, будет прохладной и ветреной, однако бездождливой. Бабье лето все еще будет держаться Юга, на остальной территории сохранятся привычные для ноября +8... +14 градусов.

      Уже со среды тепло из приморских районов распространится на всю Украину. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.

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      Будет сильный ветер на Западе и Севере Украины. Температура воздуха во вторник составит +8... +14 градусов, на юге – +15... +19 градусов,
      – отмечает она.

      Самой теплой погода будет в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +17... +19 градусов.

      Холоднее всего будет на Сумщине. Там – максимум +8... +10 градусов.

      Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.

      В Киеве без осадков, температура воздуха поднимется до +9... +11 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 12 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12... +14

      Львов – +11... +13

      Ивано-Франковск – +12... +14

      Тернополь – +11... +13

      Черновцы – +11... +13

      Хмельницкий – +11... +13

      Луцк – +11... +13

      Ровно – +11... +13

      Житомир – +10... +12

      Винница – +12... +14

      Одесса – +16... +18

      Николаев – +15... +17

      Херсон – +14... +16

      Симферополь – +17... +19

      Кропивницкий – +11... +13

      Черкассы – +10... +12

      Чернигов – +9... +11

      Сумы – +8... +10

      Полтава – +9... +11

      Днепр – +12... +14

      Запорожье – +14... +16

      Донецк – +12... +14

      Луганск – +12... +14

      Харьков – +11... +13

      Киев – +9... +11

      листопад погода прогноз погоди на 12 листопада
      Прогноз погоды на вторник, 12 ноября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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