Прогноз погоды на 12 ноября: будет ветрено, но без дождя

Погода в Украине во вторник, 12 ноября, будет прохладной и ветреной, однако бездождливой. Бабье лето все еще будет держаться Юга, на остальной территории сохранятся привычные для ноября +8... +14 градусов.

Уже со среды тепло из приморских районов распространится на всю Украину. Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинская синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Нашли, где зимовать: 120 летучих мышей поселились на балконе у киевлянина – впечатляющие фото

Будет сильный ветер на Западе и Севере Украины. Температура воздуха во вторник составит +8... +14 градусов, на юге – +15... +19 градусов,

– отмечает она.

Самой теплой погода будет в Крыму. На полуострове воздух прогреется до +17... +19 градусов.

Холоднее всего будет на Сумщине. Там – максимум +8... +10 градусов.

Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве без осадков, температура воздуха поднимется до +9... +11 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 12 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12... +14

Львов – +11... +13

Ивано-Франковск – +12... +14

Тернополь – +11... +13

Черновцы – +11... +13

Хмельницкий – +11... +13

Луцк – +11... +13

Ровно – +11... +13

Житомир – +10... +12

Винница – +12... +14

Одесса – +16... +18

Николаев – +15... +17

Херсон – +14... +16

Симферополь – +17... +19

Кропивницкий – +11... +13

Черкассы – +10... +12

Чернигов – +9... +11

Сумы – +8... +10

Полтава – +9... +11

Днепр – +12... +14

Запорожье – +14... +16

Донецк – +12... +14

Луганск – +12... +14

Харьков – +11... +13

Киев – +9... +11



Прогноз погоды на вторник, 12 ноября, от Укргидрометцентра