Прогноз погоди на 12 листопада: буде вітряно, але без дощу
Погода в Україні у вівторок, 12 листопада, буде прохолодною та вітряною, проте бездощовою. Бабине літо все ще триматиметься Півдня, на решті території збережуться звичні для листопада +8…+14 градусів.
Вже з середи тепло з приморських районів пошириться на всю Україну. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Буде сильний вітер на Заході та Півночі України. Температура повітря у вівторок становитиме +8…+14 градусів, на Півдні – +15…+19 градусів,
– зазначає вона.
Найтеплішою погода буде у Криму. На півострові повітря прогріється до +17…+19 градусів.
Найхолодніше буде на Сумщині. Там – максимум +8…+10 градусів.
Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві без опадів, температура повітря підніметься до +9…+11 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 12 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +10…+12
Вінниця – +12…+14
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +9…+11
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +12…+14
Харків – +11…+13
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на вівторок, 12 листопада, від Укргідрометцентру