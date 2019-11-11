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      Прогноз погоди на 12 листопада: буде вітряно, але без дощу

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      Погода 12 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 12 листопада / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у вівторок, 12 листопада, буде прохолодною та вітряною, проте бездощовою. Бабине літо все ще триматиметься Півдня, на решті території збережуться звичні для листопада +8…+14 градусів.

      Вже з середи тепло з приморських районів пошириться на всю Україну. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      Буде сильний вітер на Заході та Півночі України. Температура повітря у вівторок становитиме +8…+14 градусів, на Півдні – +15…+19 градусів,
      – зазначає вона.

      Найтеплішою погода буде у Криму. На півострові повітря прогріється до +17…+19 градусів.

      Найхолодніше буде на Сумщині. Там – максимум +8…+10 градусів.

      Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві без опадів, температура повітря підніметься до +9…+11 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 12 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +9…+11

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +11…+13

      Київ – +9…+11

      листопад погода прогноз погоди на 12 листопада
      Прогноз погоди на вівторок, 12 листопада, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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