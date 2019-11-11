Прогноз погоди на 12 листопада: буде вітряно, але без дощу

Погода в Україні у вівторок, 12 листопада, буде прохолодною та вітряною, проте бездощовою. Бабине літо все ще триматиметься Півдня, на решті території збережуться звичні для листопада +8…+14 градусів.

Вже з середи тепло з приморських районів пошириться на всю Україну. Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Буде сильний вітер на Заході та Півночі України. Температура повітря у вівторок становитиме +8…+14 градусів, на Півдні – +15…+19 градусів,

– зазначає вона.

Найтеплішою погода буде у Криму. На півострові повітря прогріється до +17…+19 градусів.

Найхолодніше буде на Сумщині. Там – максимум +8…+10 градусів.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві без опадів, температура повітря підніметься до +9…+11 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 12 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +10…+12

Вінниця – +12…+14

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +9…+11

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +12…+14

Харків – +11…+13

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на вівторок, 12 листопада, від Укргідрометцентру