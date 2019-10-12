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      Прогноз погоды на 12 октября: в Украине будет сухо и тепло

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      Погода 12 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 12 октября / shutterstock

      Погода в Украине в субботу, 12 октября, будет солнечной и теплой со средней температурой воздуха +15 +20 градусов. При этом на Севере и Западе Украины ожидается сильный ветер.

      Температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня +15 ... + 20 градусов, на северо–востоке будет прохладнее, +13 ... + 17 градусов.

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      В субботу стоит ожидать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины.

      Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки авто, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами,
      – замечает на своей фейсбук-странице Украинской синоптикиня Наталья Диденко.

      В Киеве днем ожидается потепление до +15 ... + 17 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 12 октября, в городах Украины:

      Ужгород – + 18 ... + 20

      Львов – + 19 ... + 21

      Ивано–Франковск – + 19 ... + 21

      Тернополь – + 19 ... + 21

      Черновцы – + 19 ... + 21

      Хмельницкий – + 18 ... + 20

      Луцк – + 17 ... + 19

      Ровно – + 17 ... + 19

      Житомир – + 15 ... + 17

      Винница – + 17 ... + 19

      Одесса – + 18 ... + 20

      Николаев – + 17 ... + 19

      Херсон – + 16 ... + 18

      Симферополь – + 17 ... + 19

      Кропивницкий – + 17 ... + 19

      Черкассы – + 16 ... + 18

      Чернигов – + 14 ... + 16

      Суммы – + 14 ... + 16

      Полтава – + 15 ... + 17

      Днепр – + 15 ... + 17

      Запорожье – + 15 ... + 17

      Донецк – + 15 ... + 17

      Луганск – + 14 ... + 16

      Харьков – + 15 ... + 17

      Киев – + 15 ... + 17

      Погода
      Прогноз погоды на субботу, 12 октября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака
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      Теги: Погода Новости Украины
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