Прогноз погоды на 12 октября: в Украине будет сухо и тепло
Погода в Украине в субботу, 12 октября, будет солнечной и теплой со средней температурой воздуха +15 +20 градусов. При этом на Севере и Западе Украины ожидается сильный ветер.
Температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня +15 ... + 20 градусов, на северо–востоке будет прохладнее, +13 ... + 17 градусов.
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В субботу стоит ожидать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины.
Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки авто, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами,
– замечает на своей фейсбук-странице Украинской синоптикиня Наталья Диденко.
В Киеве днем ожидается потепление до +15 ... + 17 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 12 октября, в городах Украины:
Ужгород – + 18 ... + 20
Львов – + 19 ... + 21
Ивано–Франковск – + 19 ... + 21
Тернополь – + 19 ... + 21
Черновцы – + 19 ... + 21
Хмельницкий – + 18 ... + 20
Луцк – + 17 ... + 19
Ровно – + 17 ... + 19
Житомир – + 15 ... + 17
Винница – + 17 ... + 19
Одесса – + 18 ... + 20
Николаев – + 17 ... + 19
Херсон – + 16 ... + 18
Симферополь – + 17 ... + 19
Кропивницкий – + 17 ... + 19
Черкассы – + 16 ... + 18
Чернигов – + 14 ... + 16
Суммы – + 14 ... + 16
Полтава – + 15 ... + 17
Днепр – + 15 ... + 17
Запорожье – + 15 ... + 17
Донецк – + 15 ... + 17
Луганск – + 14 ... + 16
Харьков – + 15 ... + 17
Киев – + 15 ... + 17
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