Прогноз погоды на 12 октября: в Украине будет сухо и тепло

Погода в Украине в субботу, 12 октября, будет солнечной и теплой со средней температурой воздуха +15 +20 градусов. При этом на Севере и Западе Украины ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня +15 ... + 20 градусов, на северо–востоке будет прохладнее, +13 ... + 17 градусов. Актуально: Когда начнется "бабье лето" в Киеве В субботу стоит ожидать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины. Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки авто, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами,

– замечает на своей фейсбук-странице Украинской синоптикиня Наталья Диденко. В Киеве днем ожидается потепление до +15 ... + 17 градусов. Прогноз погоды на четверг, 12 октября, в городах Украины: Ужгород – + 18 ... + 20 Львов – + 19 ... + 21 Ивано–Франковск – + 19 ... + 21 Тернополь – + 19 ... + 21 Черновцы – + 19 ... + 21 Хмельницкий – + 18 ... + 20 Луцк – + 17 ... + 19 Ровно – + 17 ... + 19 Житомир – + 15 ... + 17 Винница – + 17 ... + 19 Одесса – + 18 ... + 20 Николаев – + 17 ... + 19 Херсон – + 16 ... + 18 Симферополь – + 17 ... + 19 Кропивницкий – + 17 ... + 19 Черкассы – + 16 ... + 18 Чернигов – + 14 ... + 16 Суммы – + 14 ... + 16 Полтава – + 15 ... + 17 Днепр – + 15 ... + 17 Запорожье – + 15 ... + 17 Донецк – + 15 ... + 17 Луганск – + 14 ... + 16 Харьков – + 15 ... + 17 Киев – + 15 ... + 17

Прогноз погоды на субботу, 12 октября, от Укргидрометцентра