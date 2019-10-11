Прогноз погоди на 12 жовтня: в Україні буде сухо і тепло
Погода в Україні у суботу, 12 жовтня, буде сонячною і теплою з середньою температурою повітря +15+20 градусів. Водночас на Півночі та Заході України очікується вітряна погода.
Температура повітря в Україні досягне протягом суботнього дня +15...+20 градусів, на північному сході буде прохолодніше, +13...+17 градусів.
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У суботу варто очікувати посилення південно-західного вітру на Півночі та Заході України.
Тримайте капелюхи міцно, уважно вибирайте місце паркування авто, не залишайте його під гіллястими деревами та білбордами,
– зауважує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві вдень очікується потепління до +15…+17 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 12 жовтня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +15…+17
Вінниця – +17…+19
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +15…+17
Київ – +15…+17