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      Прогноз погоди на 12 жовтня: в Україні буде сухо і тепло

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      Погода 12 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 12 жовтня / shutterstock

      Погода в Україні у суботу, 12 жовтня, буде сонячною і теплою з середньою температурою повітря +15+20 градусів. Водночас на Півночі та Заході України очікується вітряна погода.

      Температура повітря в Україні досягне протягом суботнього дня +15...+20 градусів, на північному сході буде прохолодніше, +13...+17 градусів.

      Актуально: Коли розпочнеться "бабине літо" у Києві

      У суботу варто очікувати посилення південно-західного вітру на Півночі та Заході України. 

      Тримайте капелюхи міцно, уважно вибирайте місце паркування авто, не залишайте його під гіллястими деревами та білбордами,
      – зауважує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві вдень очікується потепління до +15…+17 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 12 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +15…+17

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +15…+17

      Київ – +15…+17

      Погода
      Прогноз погоди на суботу, 12 жовтня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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