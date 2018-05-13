Прогноз погоды на 13 мая: в Украине будет прохладно и дождливо
В воскресенье, 13 мая, во всех областях Украины ощутимо похолодает и пройдут дожди. В большинстве регионов температура воздуха составит + 15 + 19 градусов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
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"Завтра, 13 мая, циклон увертываться против часовой стрелки, а в циклоне движение всегда против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадет практически вся Украина", – отмечает она.
В частности, ожидаются ветряные холодные дожди с дневной температурой воздуха + 10 + 17 градусов. По словам Диденко, на Западе будет теплее, до +20 градусов.
"В Киеве будет воскресенье с дождем и ветром, максимальная температура воздуха только +13 ... + 16 градусов", – отмечает синоптик.
Прогноз погоды на субботу, 12 мая, в городах Украины:
Ужгород – +20…+22
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +16…+18
Тернополь – +14…+16
Черновцы – +15…+17
Хмельницкий – +14…+16
Луцк – +19…+21
Ровно – +17…+19
Житомир – +16…+18
Винница – +14…+16
Одесса – +20…+22
Николаев – +20…+22
Херсон – +18…+20
Симферополь – +19…+21
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +15…+17
Чернигов – +15…+17
Суммы – +15…+17
Полтава – +14…+16
Днепр – +14…+16
Запорожье – +20…+22
Донецк – +16…+18
Луганск – +16…+18
Харьков – +15…+17
Киев – +15…+17
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 13 мая