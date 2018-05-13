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Прогноз погоды на 13 мая: в Украине будет прохладно и дождливо

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Прогноз погоды на 13 мая
Прогноз погоды на 13 мая / фото из соцсетей

В воскресенье, 13 мая, во всех областях Украины ощутимо похолодает и пройдут дожди. В большинстве регионов температура воздуха составит + 15 + 19 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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"Завтра, 13 мая, циклон увертываться против часовой стрелки, а в циклоне движение всегда против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадет практически вся Украина", – отмечает она.

В частности, ожидаются ветряные холодные дожди с дневной температурой воздуха + 10 + 17 градусов. По словам Диденко, на Западе будет теплее, до +20 градусов.

"В Киеве будет воскресенье с дождем и ветром, максимальная температура воздуха только +13 ... + 16 градусов", – отмечает синоптик.

Прогноз погоды на субботу, 12 мая, в городах Украины:

Ужгород – +20…+22

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +16…+18

Тернополь – +14…+16

Черновцы – +15…+17

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +19…+21

Ровно – +17…+19

Житомир – +16…+18

Винница – +14…+16

Одесса – +20…+22

Николаев – +20…+22

Херсон – +18…+20

Симферополь – +19…+21

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +15…+17

Чернигов – +15…+17

Суммы – +15…+17

Полтава – +14…+16

Днепр – +14…+16

Запорожье – +20…+22

Донецк – +16…+18

Луганск – +16…+18

Харьков – +15…+17

Киев – +15…+17

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 13 мая

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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