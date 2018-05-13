Прогноз погоди на 13 травня: в Україні буде прохолодно і з дощами

У неділю, 13 травня, у всіх областях України відчутно похолодає й очікуються дощі. У більшості регіонів температура повітря становитиме +15+19 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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"Завтра, 13 травня, циклон вивертатиметься проти годинникової стрілки, а в циклоні рух завжди проти годинникової стрілки, і під дощі, вітер та похолодання потрапить практично вся Україна", – зазначає вона.

Зокрема, очікуються вітряні холодні дощі з денною температурою повітря +10+17 градусів. За словами Діденко, на Заході буде тепліше, до +20 градусів.

"У Києві буде неділя з дощем та вітром, максимальна температура повітря лише +13...+16 градусів", – зазначає синоптик.

Прогноз погоди на неділю, 13 травня у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +19…+21

Рівне – +17…+19

Житомир – +16…+18

Вінниця – +14…+16

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +15…+17

Суми – +15…+17

Полтава – +14…+16

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +15…+17

Київ – +15…+17



Прогноз погоди в Україні на неділю, 13 травня