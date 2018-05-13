Прогноз погоди на 13 травня: в Україні буде прохолодно і з дощами
У неділю, 13 травня, у всіх областях України відчутно похолодає й очікуються дощі. У більшості регіонів температура повітря становитиме +15+19 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Читайте також: В Україну йдуть заморозки: названо області, в яких значно похолодає
"Завтра, 13 травня, циклон вивертатиметься проти годинникової стрілки, а в циклоні рух завжди проти годинникової стрілки, і під дощі, вітер та похолодання потрапить практично вся Україна", – зазначає вона.
Зокрема, очікуються вітряні холодні дощі з денною температурою повітря +10+17 градусів. За словами Діденко, на Заході буде тепліше, до +20 градусів.
"У Києві буде неділя з дощем та вітром, максимальна температура повітря лише +13...+16 градусів", – зазначає синоптик.
Прогноз погоди на неділю, 13 травня у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +19…+21
Рівне – +17…+19
Житомир – +16…+18
Вінниця – +14…+16
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +15…+17
Суми – +15…+17
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +15…+17
Київ – +15…+17
Прогноз погоди в Україні на неділю, 13 травня