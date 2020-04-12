Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину идут дожди
Погода в Украине в понедельник, 13 апреля, будет теплой, но все идет к дождям, которые будут падать на протяжении почти всей рабочей недели. Сначала дожди затронут лишь четыре области на Западе, но потом пойдут дальше.
У понеділок дощитиме у Львівській, Волинській, Рівненській і Житомирській областях. Такий прогноз робить Укргідрометцентр.
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У решті областей понеділок буде сухим, сонячним з незначною хмарністю. Втім вже у вівторок дощова погода почне рухатися у бік Сходу. Загалом в Україн дощитиме до п'ятниці.
Попри дощ, температура повітря на Заході залишатиметься найвищою в Україні – +18+22 градуси. Порівняно холодніше буде у Центрі +17+21, на Півдні подекуди опускатиметься до +12, а на Сході – до +13.
Досі холодним будуть ночі на Сході країни. А вітер впродовж дня розганятиметься до поривів швидкість 7-12 метрів за секунду.
У Києві поки що без опадів. Яскраве сонце у понеділок в столиці змінюватиметься легкою хмарністю, а температура повітря триматиметься на рівні +17+19 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 13 квітня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +17…+19
Рівне – +18…+20
Житомир – +17…+19
Вінниця – +20…+22
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +16…+18
Дніпро – +16...+18
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +13…+15
Харків – +16…+18
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на понеділок, 13 квітня, від Укргідрометцентру
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