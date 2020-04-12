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      Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину идут дожди

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      Прогноз погоди на 13 квітня / ілюстративне фото

      Погода в Украине в понедельник, 13 апреля, будет теплой, но все идет к дождям, которые будут падать на протяжении почти всей рабочей недели. Сначала дожди затронут лишь четыре области на Западе, но потом пойдут дальше.

      У понеділок дощитиме у Львівській, Волинській, Рівненській і Житомирській областях. Такий прогноз робить Укргідрометцентр.

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      У решті областей понеділок буде сухим, сонячним з незначною хмарністю. Втім вже у вівторок дощова погода почне рухатися у бік Сходу. Загалом в Україн дощитиме до п'ятниці.

      Попри дощ, температура повітря на Заході залишатиметься найвищою в Україні – +18+22 градуси. Порівняно холодніше буде у Центрі +17+21, на Півдні подекуди опускатиметься до +12, а на Сході – до +13.

      Досі холодним будуть ночі на Сході країни. А вітер впродовж дня розганятиметься до поривів швидкість 7-12 метрів за секунду.

      У Києві поки що без опадів. Яскраве сонце у понеділок в столиці змінюватиметься легкою хмарністю, а температура повітря триматиметься на рівні +17+19 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 13 квітня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +18…+20

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +18…+20

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +16...+18

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +16…+18

      Київ – +17…+19


      Прогноз погоди на понеділок, 13 квітня, від Укргідрометцентру

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода
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