Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину идут дожди

Погода в Украине в понедельник, 13 апреля, будет теплой, но все идет к дождям, которые будут падать на протяжении почти всей рабочей недели. Сначала дожди затронут лишь четыре области на Западе, но потом пойдут дальше.

У понеділок дощитиме у Львівській, Волинській, Рівненській і Житомирській областях. Такий прогноз робить Укргідрометцентр.

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У решті областей понеділок буде сухим, сонячним з незначною хмарністю. Втім вже у вівторок дощова погода почне рухатися у бік Сходу. Загалом в Україн дощитиме до п'ятниці.

Попри дощ, температура повітря на Заході залишатиметься найвищою в Україні – +18+22 градуси. Порівняно холодніше буде у Центрі +17+21, на Півдні подекуди опускатиметься до +12, а на Сході – до +13.

Досі холодним будуть ночі на Сході країни. А вітер впродовж дня розганятиметься до поривів швидкість 7-12 метрів за секунду.

У Києві поки що без опадів. Яскраве сонце у понеділок в столиці змінюватиметься легкою хмарністю, а температура повітря триматиметься на рівні +17+19 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 13 квітня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +17…+19

Рівне – +18…+20

Житомир – +17…+19

Вінниця – +20…+22

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +16…+18

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +13…+15

Харків – +16…+18

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на понеділок, 13 квітня, від Укргідрометцентру