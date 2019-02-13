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      Прогноз погоды на 13 февраля: в Украину вернется солнце, однако похолодает

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      Погода 13 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 13 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 13 февраля, будет солнечной, преимущественно сухой, однако еще сильнее похолодает. Небольшие осадки вероятны в северных и западных областях.

      На западе и севере Украины дневная температура воздуха ожидается на уровне от 0 до -3 градусов. Сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Когда в Украине потеплеет: прогнозы синоптиков

      В то же время на востоке и в южной части Украины днем ​​будет ощутимо теплее – +3+7 градусов.

      Относительно центральных областей, то холоднее всего будет в Винницкой области (0+2 градуса), а теплее всего – в районах Днепра.

      Погода в Киеве 13 февраля без существенных осадков, максимум – местами небольшой снег и туман. Температура воздуха в столице: днем ​​от 0 до -2 градусов.

      В дальнейшем похолодание укрепится еще на несколько градусов, но с воскресенья, 17 февраля, снова потеплеет.

      Прогноз погоды на среду, 13 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +1…+3

      Львов – +1…+3

      Ивано-Франковск – 0…+2

      Тернополь – 0…+2

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – +1…+3

      Ровно – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Винница – 0…+2

      Одесса – +1…+3

      Николаев – +2…+4

      Херсон – +3…+5

      Симферополь – +4…+6

      Кропивницкий – +1…+3

      Черкассы – 0…+2

      Чернигов – +1…+3

      Сумы – +1…+3

      Полтава – 0…+2

      Днепр – +2…+4

      Запорожье – +3…+5

      Донецк – +2…+4

      Луганск – +1…+3

      Харьков – +1…+3

      Киев – 0…+2

      Прогноз погоди Україна 13 лютого середа
      Прогноз погоды на 13 февраля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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