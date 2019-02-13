Прогноз погоды на 13 февраля: в Украину вернется солнце, однако похолодает
Погода в Украине в среду, 13 февраля, будет солнечной, преимущественно сухой, однако еще сильнее похолодает. Небольшие осадки вероятны в северных и западных областях.
На западе и севере Украины дневная температура воздуха ожидается на уровне от 0 до -3 градусов. Сообщила синоптик Наталья Диденко.
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В то же время на востоке и в южной части Украины днем будет ощутимо теплее – +3+7 градусов.
Относительно центральных областей, то холоднее всего будет в Винницкой области (0+2 градуса), а теплее всего – в районах Днепра.
Погода в Киеве 13 февраля без существенных осадков, максимум – местами небольшой снег и туман. Температура воздуха в столице: днем от 0 до -2 градусов.
В дальнейшем похолодание укрепится еще на несколько градусов, но с воскресенья, 17 февраля, снова потеплеет.
Прогноз погоды на среду, 13 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +1…+3
Львов – +1…+3
Ивано-Франковск – 0…+2
Тернополь – 0…+2
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – +1…+3
Ровно – +1…+3
Житомир – +1…+3
Винница – 0…+2
Одесса – +1…+3
Николаев – +2…+4
Херсон – +3…+5
Симферополь – +4…+6
Кропивницкий – +1…+3
Черкассы – 0…+2
Чернигов – +1…+3
Сумы – +1…+3
Полтава – 0…+2
Днепр – +2…+4
Запорожье – +3…+5
Донецк – +2…+4
Луганск – +1…+3
Харьков – +1…+3
Киев – 0…+2