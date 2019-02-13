Прогноз погоды на 13 февраля: в Украину вернется солнце, однако похолодает

Погода в Украине в среду, 13 февраля, будет солнечной, преимущественно сухой, однако еще сильнее похолодает. Небольшие осадки вероятны в северных и западных областях.

На западе и севере Украины дневная температура воздуха ожидается на уровне от 0 до -3 градусов. Сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В то же время на востоке и в южной части Украины днем ​​будет ощутимо теплее – +3+7 градусов.

Относительно центральных областей, то холоднее всего будет в Винницкой области (0+2 градуса), а теплее всего – в районах Днепра.

Погода в Киеве 13 февраля без существенных осадков, максимум – местами небольшой снег и туман. Температура воздуха в столице: днем ​​от 0 до -2 градусов.

В дальнейшем похолодание укрепится еще на несколько градусов, но с воскресенья, 17 февраля, снова потеплеет.

Прогноз погоды на среду, 13 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +1…+3

Львов – +1…+3

Ивано-Франковск – 0…+2

Тернополь – 0…+2

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – +1…+3

Ровно – +1…+3

Житомир – +1…+3

Винница – 0…+2

Одесса – +1…+3

Николаев – +2…+4

Херсон – +3…+5

Симферополь – +4…+6

Кропивницкий – +1…+3

Черкассы – 0…+2

Чернигов – +1…+3

Сумы – +1…+3

Полтава – 0…+2

Днепр – +2…+4

Запорожье – +3…+5

Донецк – +2…+4

Луганск – +1…+3

Харьков – +1…+3

Киев – 0…+2



Прогноз погоды на 13 февраля от Укргидрометцентра