Прогноз погоди на 13 лютого: в Україну повернеться сонце, проте похолодає

Погода в Україні у середу, 13 лютого, буде сонячною, здебільшого сухою, проте ще холоднішою. Невеликі опади ймовірні у північних та західних областях.

На заході та півночі України денна температура повітря очікується на рівні від 0 до -3 градусів. Повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Водночас на сході та у південній частині України вдень буде відчутно тепліше – +3+7 градусів.

Щодо центральних областей, то найхолодніше буде на Вінниччині (0+2 градуси), а найтепліше – в районах Дніпра.

Погода у Києві 13 лютого буде без істотних опадів, максимум – місцями невеликий сніг та мряка. Температура повітря у столиці: вдень від 0 до -2 градусів.

Надалі похолодання зміцниться ще на кілька градусів, але з неділі, 17 лютого, знову потепліє.

Прогноз погоди на середу, 13 лютого, у містах України:

Ужгород – +1…+3

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – 0…+2

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 13 лютого від Укргідрометцентру