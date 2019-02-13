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      Прогноз погоди на 13 лютого: в Україну повернеться сонце, проте похолодає

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      Погода 13 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 13 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 13 лютого, буде сонячною, здебільшого сухою, проте ще холоднішою. Невеликі опади ймовірні у північних та західних областях.

      На заході та півночі України денна температура повітря очікується на рівні від 0 до -3 градусів. Повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли в Україні потеплішає: прогнози синоптиків

      Водночас на сході та у південній частині України вдень буде відчутно тепліше – +3+7 градусів.

      Щодо центральних областей, то найхолодніше буде на Вінниччині (0+2 градуси), а найтепліше – в районах Дніпра.

      Погода у Києві 13 лютого буде без істотних опадів, максимум – місцями невеликий сніг та мряка. Температура повітря у столиці: вдень від 0 до -2 градусів.

      Надалі похолодання зміцниться ще на кілька градусів, але з неділі, 17 лютого, знову потепліє.

      Прогноз погоди на середу, 13 лютого, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – 0…+2

      Прогноз погоди Україна 13 лютого середа
      Прогноз погоди на 13 лютого від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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