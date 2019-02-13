Прогноз погоди на 13 лютого: в Україну повернеться сонце, проте похолодає
Погода в Україні у середу, 13 лютого, буде сонячною, здебільшого сухою, проте ще холоднішою. Невеликі опади ймовірні у північних та західних областях.
На заході та півночі України денна температура повітря очікується на рівні від 0 до -3 градусів. Повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Водночас на сході та у південній частині України вдень буде відчутно тепліше – +3+7 градусів.
Щодо центральних областей, то найхолодніше буде на Вінниччині (0+2 градуси), а найтепліше – в районах Дніпра.
Погода у Києві 13 лютого буде без істотних опадів, максимум – місцями невеликий сніг та мряка. Температура повітря у столиці: вдень від 0 до -2 градусів.
Надалі похолодання зміцниться ще на кілька градусів, але з неділі, 17 лютого, знову потепліє.
Прогноз погоди на середу, 13 лютого, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – 0…+2
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – 0…+2