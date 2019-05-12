Прогноз погоды на 13 мая: по всей Украине пройдут грозы

Погода в Украине в понедельник, 13 мая, будет дождливой, но теплой. Грозы накроют всю территорию страны, однако их в течение дня будет сменять солнце.

Теплее всего 13 мая будет в северных и восточных регионах. В частности, на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине воздух прогреется до +21...+23 градусов.

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Холоднее всего, в свою очередь, будет на Львовщине, Прикарпатье и Тернопольщине – максимум до +19...+21 градуса.

Ветер будет северо-восточным, 3-8 метров в секунду.

В Киеве понедельник – и солнце, и дождь, и местами гроза. Тепло, около +20 градусов,

– передает синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на понедельник, 13 мая, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +20...+22

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +20...+22

Днепр – +21...+23

Запорожье – +20...+22

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на понедельник, 13 мая, от Укргидрометцентра