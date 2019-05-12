Прогноз погоды на 13 мая: по всей Украине пройдут грозы
Погода в Украине в понедельник, 13 мая, будет дождливой, но теплой. Грозы накроют всю территорию страны, однако их в течение дня будет сменять солнце.
Теплее всего 13 мая будет в северных и восточных регионах. В частности, на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине воздух прогреется до +21...+23 градусов.
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Холоднее всего, в свою очередь, будет на Львовщине, Прикарпатье и Тернопольщине – максимум до +19...+21 градуса.
Ветер будет северо-восточным, 3-8 метров в секунду.
В Киеве понедельник – и солнце, и дождь, и местами гроза. Тепло, около +20 градусов,
– передает синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на понедельник, 13 мая, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +20...+22
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +20...+22
Днепр – +21...+23
Запорожье – +20...+22
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +21...+23