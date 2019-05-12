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      Прогноз погоды на 13 мая: по всей Украине пройдут грозы

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      Погода 13 мая 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 13 мая / фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 13 мая, будет дождливой, но теплой. Грозы накроют всю территорию страны, однако их в течение дня будет сменять солнце.

      Теплее всего 13 мая будет в северных и восточных регионах. В частности, на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине воздух прогреется до +21...+23 градусов.

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      Холоднее всего, в свою очередь, будет на Львовщине, Прикарпатье и Тернопольщине – максимум до +19...+21 градуса.

      Ветер будет северо-восточным, 3-8 метров в секунду.

      В Киеве понедельник – и солнце, и дождь, и местами гроза. Тепло, около +20 градусов,
      – передает синоптик Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на понедельник, 13 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +20...+22

      Луцк – +20...+22

      Ровно – +20...+22

      Житомир – +21...+23

      Винница – +20...+22

      Одесса – +20...+22

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +20...+22

      Черкассы – +20...+22

      Чернигов – +21...+23

      Сумы – +21...+23

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +21...+23

      Запорожье – +20...+22

      Донецк – +21...+23

      Луганск – +21...+23

      Харьков – +21...+23

      Киев – +21...+23

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      Прогноз погоды на понедельник, 13 мая, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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