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      Прогноз погоди на 13 травня: по всій Україні пройдуть грози

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      Погода 13 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 13 травня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 13 травня, буде дощовою, але теплою. Грози накриють всю територію країни, проте їх протягом дня змінюватиме сонце.

      Найтепліше 13 травня буде у північних і східних регіонах. Зокрема, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині повітря прогріється до +21...+23 градусів.

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      Найхолодніше, своєю чергою, буде на Львівщині, Прикарпатті й Тернопільщині – максимум до +19...+21 градуса.

      Вітер буде північно-східним, 3 – 8 метрів за секунду.

      У Києві понеділок – і сонце, і дощ, і місцями гроза. Тепло, близько +20 градусів,
      – передає синоптик Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на понеділок, 13 травня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +20…+22

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +21…+23

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +21…+23

      Запоріжжя – +20…+22

      Донецьк – +21…+23

      Луганськ – +21…+23

      Харків – +21…+23

      Київ – +21…+23

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      Прогноз погоди на понеділок, 13 травня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
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