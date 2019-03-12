Прогноз погоды на 13 марта: штормовой ветер отступает, возвращается весна
Погода в Украине в среду, 13 марта, будет холодной, но солнечной. Ветер будет умеренный, а на Западе – порывистый.
Ночью будет от -1 до -6 градусов мороза, а днем – +4...+9 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Теплее всего будет на Закарпатье синоптики обещают от +8 до +10 градусов тепла. Холоднее всего будет в Киевской области, температура воздуха – +4...+6 градусов.
Теплая погода ушла пока что от нас, невероятный штормовой ветер, к счастью, понесся дальше. Морозы, хотя и небольшие и ночные, но вернулись,
– отметила Наталья Диденко.
Сухая и солнечная погода ожидается на территории всей Украины. В западной и северной части страны ветер южный 5 – 10 метров в секунду, на Востоке и Юге – северо-западный 5 – 10 метров за секунду.
Прогноз погоды на среду, 13 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +6...+8
Винница – +7...+9
Одесса – +7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +5...+7
Сумы- + 5... + 7
Полтава – +5...+7
Днепр – +5...+7
Запорожье – +6...+8
Донецк – +6...+8
Луганск – +6...+8
Харьков – +6...+8
Киев – +4...+6
Погода на 13 марта от Укргидрометцентра