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      Прогноз погоды на 13 марта: штормовой ветер отступает, возвращается весна

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      Погода 13 марта 2019 Украина - синоптик обещает снова весну
      Прогноз погоды на 13 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 13 марта, будет холодной, но солнечной. Ветер будет умеренный, а на Западе – порывистый.

      Ночью будет от -1 до -6 градусов мороза, а днем – +4...+9 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Теплее всего будет на Закарпатье синоптики обещают от +8 до +10 градусов тепла. Холоднее всего будет в Киевской области, температура воздуха – +4...+6 градусов.

      Теплая погода ушла пока что от нас, невероятный штормовой ветер, к счастью, понесся дальше. Морозы, хотя и небольшие и ночные, но вернулись,
      – отметила Наталья Диденко.

      Сухая и солнечная погода ожидается на территории всей Украины. В западной и северной части страны ветер южный 5 – 10 метров в секунду, на Востоке и Юге – северо-западный 5 – 10 метров за секунду.

      Прогноз погоды на среду, 13 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +6...+8

      Черновцы – +7...+9

      Хмельницкий – +6...+8

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +6...+8

      Житомир – +6...+8

      Винница – +7...+9

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +5...+7

      Сумы- + 5... + 7

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +6...+8

      Луганск – +6...+8

      Харьков – +6...+8

      Киев – +4...+6

       

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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