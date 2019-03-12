Прогноз погоды на 13 марта: штормовой ветер отступает, возвращается весна

Погода в Украине в среду, 13 марта, будет холодной, но солнечной. Ветер будет умеренный, а на Западе – порывистый.

Ночью будет от -1 до -6 градусов мороза, а днем – +4...+9 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Теплее всего будет на Закарпатье синоптики обещают от +8 до +10 градусов тепла. Холоднее всего будет в Киевской области, температура воздуха – +4...+6 градусов.

Теплая погода ушла пока что от нас, невероятный штормовой ветер, к счастью, понесся дальше. Морозы, хотя и небольшие и ночные, но вернулись,

– отметила Наталья Диденко.

Сухая и солнечная погода ожидается на территории всей Украины. В западной и северной части страны ветер южный 5 – 10 метров в секунду, на Востоке и Юге – северо-западный 5 – 10 метров за секунду.

Прогноз погоды на среду, 13 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Сумы- + 5... + 7

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +6...+8

Киев – +4...+6



Погода на 13 марта от Укргидрометцентра