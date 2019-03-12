Прогноз погоди на 13 березня: штормовий вітер відступає, повертається весна
Погода в Україні у середу, 13 березня, буде холодною, проте сонячною. Вітер буде помірний, а на Заході – поривчастий.
Вночі буде від -1 до -6 градусів морозу, а вдень – +4...+9 градусів тепла, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Найтепліше буде на Закарпатті, синоптики обіцяють від +8 до +10 градусів тепла. Найхолодніше буде у Київській області, температура повітря – +4...+6 градусів.
Тепла погода пішла поки що від нас, неймовірний штормовий вітер, на щастя, понісся далі, морози, хоча й невеликі та нічні, але повернулися,
– зазначила Наталка Діденко.
Суха та сонячна погода очікується на території усієї України. У західній та північній частині країни вітер – південний 5 – 10 метрів за секунду, на Сході та Півдні – північно-західний 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на середу, 13 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +6…+8
Вінниця – +7…+9
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +5…+7
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +6…+8
Харків – +6…+8
Київ – +4…+6
Погода на 13 березня від Укргідрометцентру