Прогноз погоди на 13 березня: штормовий вітер відступає, повертається весна

Погода в Україні у середу, 13 березня, буде холодною, проте сонячною. Вітер буде помірний, а на Заході – поривчастий.

Вночі буде від -1 до -6 градусів морозу, а вдень – +4...+9 градусів тепла, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Найтепліше буде на Закарпатті, синоптики обіцяють від +8 до +10 градусів тепла. Найхолодніше буде у Київській області, температура повітря – +4...+6 градусів.

Тепла погода пішла поки що від нас, неймовірний штормовий вітер, на щастя, понісся далі, морози, хоча й невеликі та нічні, але повернулися,

– зазначила Наталка Діденко.

Суха та сонячна погода очікується на території усієї України. У західній та північній частині країни вітер – південний 5 – 10 метрів за секунду, на Сході та Півдні – північно-західний 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на середу, 13 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +6…+8

Вінниця – +7…+9

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +5…+7

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +6…+8

Харків – +6…+8

Київ – +4…+6



Погода на 13 березня від Укргідрометцентру