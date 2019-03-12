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      Прогноз погоди на 13 березня: штормовий вітер відступає, повертається весна

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      Погода 13 березня 2019 Україна - синоптик обіцяє знову весну
      Прогноз погоди на 13 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 13 березня, буде холодною, проте сонячною. Вітер буде помірний, а на Заході – поривчастий.

      Вночі буде від -1 до -6 градусів морозу, а вдень – +4...+9 градусів тепла, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Найтепліше буде на Закарпатті, синоптики обіцяють від +8 до +10 градусів тепла. Найхолодніше буде у Київській області, температура повітря – +4...+6 градусів.

      Тепла погода пішла поки що від нас, неймовірний штормовий вітер, на щастя, понісся далі, морози, хоча й невеликі та нічні, але повернулися,
      – зазначила Наталка Діденко.

      Суха та сонячна погода очікується на території усієї України. У західній та північній частині країни вітер – південний 5 – 10 метрів за секунду, на Сході та Півдні – північно-західний 5 – 10 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на середу, 13 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +6…+8

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +6…+8

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +5…+7

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +6…+8

      Київ – +4…+6

       

      погода на 13 березня
      Погода на 13 березня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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