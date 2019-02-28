Якою буде погода у березні: прогноз

Прогноз погоди на березень не віщує весняного тепла. З лютого завітають нічні заморозки, холодний вітер і подекуди мокрий сніг. Половина місяця минеться в хмарах, а температура вище +10...+12 градусів не підніметься.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, вдень буде тепло, вночі температура різко падатиме. До 10 березня вночі морози сягатимуть 5-7, а то й 10 градусів. А стійке потепління прийде після 20 березня, пишуть "Факти".

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Розпочнеться весна доволі прохолодно. Рвучкий вітер не додаватиме затишку, а до нього 1 березня долучаться ще й опади у вигляді мокрого снігу.

Дещо тепліше має стати з понеділка, 4 березня. Синоптики обіцяють 5-8 тепла по лінії Житомир — Вінниця — Миколаїв, до +10...+12 градусів у західних областях. На півночі температура триматиметься на позначці до +5...+7 градусів. А от сходу зовсім не пощастить із весняним теплом – там більше 3-4 градусів тепла не буде.

Така погода протримається тиждень. Попри денне тепло, буде хмарно, дощитиме.



Березень буде багатий на дощі

На другий тиждень денна погода лишатиметься на позначці до 10 градусів тепла. Вночі температура вже не буде такою морозною – триматиметься близько нуля. А сонячна погода чергуватиметься з хмарно-дощовою.

На третій і четвертий тижні стовпчики термометра вдень стрибатимуть від 4 до 8 градусів із позначкою плюс. Після 26 березня і до кінця місяця вночі можуть бути серйозні, як на весну, заморозки до -7 градусів.

На думку Горбаня, справжня весна в Україну прийде пізно – справжнє потепління варто очікувати після 8 квітня.