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      Якою буде погода у березні: прогноз

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      Погода на березень 2019 - якою буде прогноз погоди у березні в Україні
      Прогноз погоди на березень / ua.wallpapers-fenix.eu

      Прогноз погоди на березень не віщує весняного тепла. З лютого завітають нічні заморозки, холодний вітер і подекуди мокрий сніг. Половина місяця минеться в хмарах, а температура вище +10...+12 градусів не підніметься.

      За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, вдень буде тепло, вночі температура різко падатиме. До 10 березня вночі морози сягатимуть 5-7, а то й 10 градусів. А стійке потепління прийде після 20 березня, пишуть "Факти". 

      Читайте також: Коли в Україні потеплішає: прогнози синоптиків

      Розпочнеться весна доволі прохолодно. Рвучкий вітер не додаватиме затишку, а до нього 1 березня долучаться ще й опади у вигляді мокрого снігу.

      Дещо тепліше має стати з понеділка, 4 березня. Синоптики обіцяють 5-8 тепла по лінії Житомир — Вінниця — Миколаїв, до +10...+12 градусів у західних областях. На півночі температура триматиметься на позначці до +5...+7 градусів. А от сходу зовсім не пощастить із весняним теплом – там більше 3-4 градусів тепла не буде. 

      Така погода протримається тиждень. Попри денне тепло, буде хмарно, дощитиме. 


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      На другий тиждень денна погода лишатиметься на позначці до 10 градусів тепла. Вночі температура вже не буде такою морозною – триматиметься близько нуля. А сонячна погода чергуватиметься з хмарно-дощовою. 

      На третій і четвертий тижні стовпчики термометра вдень стрибатимуть від 4 до 8 градусів із позначкою плюс. Після 26 березня і до кінця місяця вночі можуть бути серйозні, як на весну, заморозки до -7 градусів. 

      На думку Горбаня, справжня весна в Україну прийде пізно – справжнє потепління варто очікувати після 8 квітня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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