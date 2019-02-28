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      Какой будет погода в марте: прогноз

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      Погода на март 2019 - какой будет прогноз погоды в марте в Украине
      Прогноз погоды на март / ua.wallpapers-fenix.eu

      Прогноз погоды на март не предвещает весеннего тепла. Из февраля в март перекочуют ночные заморозки, холодный ветер и местами мокрый снег. Половина месяца будет скрыта облаками, а температура выше +10...+12 градусов не поднимется.

      По словам народного синоптика Леонида Горбаня, днем будет тепло, ночью температура будет резко падать. До 10 марта ночью морозы будут достигать 5–7, а то и 10 градусов. А устойчивое потепление придет после 20 марта, пишут "Факты".

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      Начнется весна довольно прохладно. Порывистый ветер не добавит уюта, а к нему 1 марта добавятся еще и осадки в виде мокрого снега.

      Немного теплее должно стать с понедельника, 4 марта. Синоптики обещают 5–8 тепла по линии Житомир — Винница — Николаев, до +10...+12 градусов в западных областях. На севере температура будет держаться на отметке до +5...+7 градусов. А вот востоку совсем не повезет с весенним теплом – там больше 3–4 градусов тепла не будет.

      Такая погода продержится неделю. Несмотря на дневное тепло, будет облачно, дождливо.

      Март будет богат дождями

      На второй неделе дневная погода будет оставаться на отметке в 10 градусов тепла. Ночью температура уже не будет такой морозной – будет держаться около нуля. А солнечная погода будет чередоваться с пасмурно-дождливой.

      На третьей и четвертой неделе столбики термометра днем будут прыгать от 4 до 8 градусов с отметкой плюс. После 26 марта и до конца месяца ночью могут быть серьезные, как для весны, заморозки до -7 градусов.

      По мнению Горбаня, настоящая весна в Украину придет поздно – настоящее потепление следует ожидать после 8 апреля.

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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