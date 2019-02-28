Прогноз погоди на 1 березня: дебют весни буде вітряним і сніжним

Погода в Україні у п'ятницю, 1 березня, буде доволі прохолодною. Рвучкий вітер не додаватиме затишку, а до нього у перший день весни долучаться ще й опади у вигляді мокрого снігу.

Щоправда, сніжитиме не всюди: у західних і в низці південних регіонів буде сонячно та, у порівнянні з іншими областями, тепло. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Мокрий сніг, невеликий переважно, пройде на Сході, Півночі та у більшості центральних областей. У південній частині опади ймовірні лише на Запоріжжі та на Херсонщині. У західних областях, на Одещині, Миколаївщині та в Криму передбачається суха погода,

– зазначає фахівець.

Найтепліше буде у західних і деяких південних регіонах. Мовиться, зокрема, про Буковину, Закарпаття, Прикарпаття, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину і Крим. Там повітря прогріється до +4...+9 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде на Київщині. Там стовпчики термометрів завмруть на поділках у 0...+2 градуси.

Вітер 1 березня буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві 1 березня буде вітряним, вологим та прохолодним. У денні години – 0...+2 градуси.

Прогноз погоди на п'ятницю, 1 березня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь –+7…+9

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на п'ятницю, 1 березня, від Укргідрометцентру