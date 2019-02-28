Прогноз погоди на 1 березня: дебют весни буде вітряним і сніжним
Погода в Україні у п'ятницю, 1 березня, буде доволі прохолодною. Рвучкий вітер не додаватиме затишку, а до нього у перший день весни долучаться ще й опади у вигляді мокрого снігу.
Щоправда, сніжитиме не всюди: у західних і в низці південних регіонів буде сонячно та, у порівнянні з іншими областями, тепло. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Мокрий сніг, невеликий переважно, пройде на Сході, Півночі та у більшості центральних областей. У південній частині опади ймовірні лише на Запоріжжі та на Херсонщині. У західних областях, на Одещині, Миколаївщині та в Криму передбачається суха погода,
– зазначає фахівець.
Найтепліше буде у західних і деяких південних регіонах. Мовиться, зокрема, про Буковину, Закарпаття, Прикарпаття, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину і Крим. Там повітря прогріється до +4...+9 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде на Київщині. Там стовпчики термометрів завмруть на поділках у 0...+2 градуси.
Вітер 1 березня буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві 1 березня буде вітряним, вологим та прохолодним. У денні години – 0...+2 градуси.
Прогноз погоди на п'ятницю, 1 березня, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь –+7…+9
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +2…+4
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на п'ятницю, 1 березня, від Укргідрометцентру