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      Прогноз погоди на 1 березня: дебют весни буде вітряним і сніжним

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      Погода 1 березня 2019 Україна - прогноз на перший День весни від синоптика
      Прогноз погоди на 1 березня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 1 березня, буде доволі прохолодною. Рвучкий вітер не додаватиме затишку, а до нього у перший день весни долучаться ще й опади у вигляді мокрого снігу.

      Щоправда, сніжитиме не всюди: у західних і в низці південних регіонів буде сонячно та, у порівнянні з іншими областями, тепло. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Мокрий сніг, невеликий переважно, пройде на Сході, Півночі та у більшості центральних областей. У південній частині опади ймовірні лише на Запоріжжі та на Херсонщині. У західних областях, на Одещині, Миколаївщині та в Криму передбачається суха погода,
      – зазначає фахівець.

      Найтепліше буде у західних і деяких південних регіонах. Мовиться, зокрема, про Буковину, Закарпаття, Прикарпаття, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину і Крим. Там повітря прогріється до +4...+9 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде на Київщині. Там стовпчики термометрів завмруть на поділках у 0...+2 градуси.

      Вітер 1 березня буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві 1 березня буде вітряним, вологим та прохолодним. У денні години – 0...+2 градуси.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 1 березня, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь –+7…+9

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +2…+4

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – 0…+2

      погода прогноз погоди на 1 березня погода на березень
      Прогноз погоди на п'ятницю, 1 березня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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