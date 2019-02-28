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      Прогноз погоды на 1 марта: дебют весны будет ветреным и снежным

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      Погода 1 марта 2019 Украина - прогноз на первый День весны от синоптика
      Прогноз погоды на 1 марта / фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 1 марта, будет довольно прохладной. Порывистый ветер не добавит уюта, а к нему в первый день весны добавятся еще и осадки в виде мокрого снега.

      Правда, снежить будет не везде: в западных и в ряде южных регионов будет солнечно и, по сравнению с другими областями, тепло. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Мокрый снег, преимущественно небольшой, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей. В южной части осадки вероятны только в Запорожье и на Херсонщине. В западных областях, в Одесской, Николаевской и в Крыму предусматривается сухая погода,
      – отмечает специалист.

      Теплее всего будет в западных и некоторых южных регионах. Говорится, в частности, о Буковине, Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и Крыме. Там воздух прогреется до +4...+9 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет на Киевщине. Там столбики термометров замрут на делениях в 0...+2 градуса.

      Ветер 1 марта будет северо-западный, 7-12 метров в секунду.

      В Киеве 1 марта будет ветреным, влажным и прохладным. В дневные часы – 0...+2 градуса.

      Прогноз погоды на пятницу, 1 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +6...+8

      Симферополь –+7...+9

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 2... + 4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – 0...+2

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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