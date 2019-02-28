Прогноз погоды на 1 марта: дебют весны будет ветреным и снежным

Погода в Украине в пятницу, 1 марта, будет довольно прохладной. Порывистый ветер не добавит уюта, а к нему в первый день весны добавятся еще и осадки в виде мокрого снега.

Правда, снежить будет не везде: в западных и в ряде южных регионов будет солнечно и, по сравнению с другими областями, тепло. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Мокрый снег, преимущественно небольшой, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей. В южной части осадки вероятны только в Запорожье и на Херсонщине. В западных областях, в Одесской, Николаевской и в Крыму предусматривается сухая погода,

– отмечает специалист.

Теплее всего будет в западных и некоторых южных регионах. Говорится, в частности, о Буковине, Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и Крыме. Там воздух прогреется до +4...+9 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет на Киевщине. Там столбики термометров замрут на делениях в 0...+2 градуса.

Ветер 1 марта будет северо-западный, 7-12 метров в секунду.

В Киеве 1 марта будет ветреным, влажным и прохладным. В дневные часы – 0...+2 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 1 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь –+7...+9

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на пятницу, 1 марта, от Укргидрометцентра