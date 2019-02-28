Прогноз погоды на 1 марта: дебют весны будет ветреным и снежным
Погода в Украине в пятницу, 1 марта, будет довольно прохладной. Порывистый ветер не добавит уюта, а к нему в первый день весны добавятся еще и осадки в виде мокрого снега.
Правда, снежить будет не везде: в западных и в ряде южных регионов будет солнечно и, по сравнению с другими областями, тепло. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Мокрый снег, преимущественно небольшой, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей. В южной части осадки вероятны только в Запорожье и на Херсонщине. В западных областях, в Одесской, Николаевской и в Крыму предусматривается сухая погода,
– отмечает специалист.
Теплее всего будет в западных и некоторых южных регионах. Говорится, в частности, о Буковине, Закарпатье, Прикарпатье, Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и Крыме. Там воздух прогреется до +4...+9 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет на Киевщине. Там столбики термометров замрут на делениях в 0...+2 градуса.
Ветер 1 марта будет северо-западный, 7-12 метров в секунду.
В Киеве 1 марта будет ветреным, влажным и прохладным. В дневные часы – 0...+2 градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 1 марта, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь –+7...+9
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 2... + 4
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на пятницу, 1 марта, от Укргидрометцентра