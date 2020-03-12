Прогноз погоды на 13 марта: в Украине немного похолодает, на Западе пройдут дожди
Погода в Украине в пятницу, 13 марта, будет дождливой и более прохладной на Западе, но теплой и солнечной на Востоке и Юге.
Теплее всего будет на Херсонщине. Там столбики термометра поднимут до по настоящему весенних +16...+18 градусов. Между тем в западных областях температура не поднимется выше +8...+10 градусов.
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Карантин так карантин, подумала атмосфера и решила в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха,
– пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Температура воздуха в столице завтра будет колебаться от +10 до +12 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 13 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +9...+11
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +10...+12
Одесса – +13...+15
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +13...+15
Днепр – +16...+18
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +14...+16
Харьков – +13...+15
Киев – +10...+12