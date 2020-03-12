Прогноз погоды на 13 марта: в Украине немного похолодает, на Западе пройдут дожди

Погода в Украине в пятницу, 13 марта, будет дождливой и более прохладной на Западе, но теплой и солнечной на Востоке и Юге.

Теплее всего будет на Херсонщине. Там столбики термометра поднимут до по настоящему весенних +16...+18 градусов. Между тем в западных областях температура не поднимется выше +8...+10 градусов.

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Карантин так карантин, подумала атмосфера и решила в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха,

– пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Температура воздуха в столице завтра будет колебаться от +10 до +12 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 13 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +9...+11

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +10...+12

Одесса – +13...+15

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +13...+15

Днепр – +16...+18

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на 13 марта от Укргидрометцентра