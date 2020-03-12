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      Прогноз погоды на 13 марта: в Украине немного похолодает, на Западе пройдут дожди

      - Читати новину українською

      Погода в Украине в пятницу, 13 марта, будет дождливой и более прохладной на Западе, но теплой и солнечной на Востоке и Юге.

      Теплее всего будет на Херсонщине. Там столбики термометра поднимут до по настоящему весенних +16...+18 градусов. Между тем в западных областях температура не поднимется выше +8...+10 градусов.

      К теме Из-за аномально теплой зимы украинцам могут ограничить использование воды: детали

      Карантин так карантин, подумала атмосфера и решила в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве 13 марта осадки маловероятны. Температура воздуха в столице завтра будет колебаться от +10 до +12 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 13 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +8...+10

      Винница – +10...+12

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – +9...+11

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +15...+17

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +13...+15

      Киев – +10...+12


      Прогноз погоды на 13 марта от Укргидрометцентра

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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