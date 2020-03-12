Прогноз погоди на 13 березня: в Україні трохи похолодає, на Заході дощитиме

Погода в Україні у п'ятницю, 13 березня, буде дощовою і прохолоднішою на Заході, але теплою і сонячною на Сході та Півдні.

Найтепліше буде на Херсонщині. Там стовпчики термометра піднімуть до по справжньому весняних +16...+18 градусів. Натомість у західних областях температура не підніметься вище +8...+10 градусів.

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Карантин так карантин, подумала атмосфера і вирішила на початку карантинного режиму в Україні суттєво знизити температуру повітря,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві 13 березня опади малоймовірні. Температура повітря у столиці завтра коливатиметься від +10 до +12 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 13 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +9…+11

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +10…+12

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +9…+11

Суми – +9…+11

Полтава – +13…+15

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +13…+15

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на 13 березня від Укргідрометцентру