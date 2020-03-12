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      Прогноз погоди на 13 березня: в Україні трохи похолодає, на Заході дощитиме

      - Читать новость на русском
      Якою буде погода 13 березня / Shutterstock

      Погода в Україні у п'ятницю, 13 березня, буде дощовою і прохолоднішою на Заході, але теплою і сонячною на Сході та Півдні.

      Найтепліше буде на Херсонщині. Там стовпчики термометра піднімуть до по справжньому весняних +16...+18 градусів. Натомість у західних областях температура не підніметься вище +8...+10 градусів.

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      Карантин так карантин, подумала атмосфера і вирішила на початку карантинного режиму в Україні суттєво знизити температуру повітря,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві 13 березня опади малоймовірні. Температура повітря у столиці завтра коливатиметься від +10 до +12 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 13 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +9…+11

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +13…+15

      Київ – +10…+12


      Прогноз погоди на 13 березня від Укргідрометцентру

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
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