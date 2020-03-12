Прогноз погоди на 13 березня: в Україні трохи похолодає, на Заході дощитиме
Погода в Україні у п'ятницю, 13 березня, буде дощовою і прохолоднішою на Заході, але теплою і сонячною на Сході та Півдні.
Найтепліше буде на Херсонщині. Там стовпчики термометра піднімуть до по справжньому весняних +16...+18 градусів. Натомість у західних областях температура не підніметься вище +8...+10 градусів.
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Карантин так карантин, подумала атмосфера і вирішила на початку карантинного режиму в Україні суттєво знизити температуру повітря,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві 13 березня опади малоймовірні. Температура повітря у столиці завтра коливатиметься від +10 до +12 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 13 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +9…+11
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +10…+12
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +9…+11
Суми – +9…+11
Полтава – +13…+15
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +13…+15
Київ – +10…+12