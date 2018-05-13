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Прогноз погоды 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украины

523 Читати новину українською
Прогноз погоды 14 мая
Прогноз погоды 14 мая / Фото из соцсетей

В понедельник, 14 мая, погоду Украины будет определять прохладный воздух, а также кратковременные дожди, местами с грозами. Поэтому украинцам советуют "вооружиться" зонтиками и быть готовыми к весенним дождливым дням.

Украинский синоптик Наталья Диденко также предупреждает о порывистом ветре и дожде. Однако уверяет, что теплая погода вскоре вернется в Украину.

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Завтра (14 мая – ред.) также временами дождь, порывистый ветер и 16 градусов. Потеплеет с 15 мая,
– пишет синоптик на своей странице в Facebook.

По данным Укргидрометцентра температура воздуха в Украине в этот день будет колебаться от +22 до +15 градусов тепла. По всей территории страны пройдут грозы.

Прогноз погоды на понедельник, 14 мая, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов –  +15...+17

Ивано-Франковск –  +15...+17

Тернополь –  +15...+17

Черновцы –  +15...+17

Хмельницкий –  +15...+17

Луцк –  +15...+17

Ровно –  +15...+17

Житомир –  +16...+18

Винница –  +17...+19

Одесса –  +20...+22

Николаев –  +20...+22

Херсон –  +20...+22

Симферополь –  +20...+22

Кропивницкий –  +17...+19

Черкассы –  +17...+19

Чернигов –  +17...+19

Суммы –  +17...+19

Полтава –  +18...+20

Днепр –  +19...+21

Запорожье –  +20...+22

Донецк –  +18...+20

Луганск –  +20...+22

Харьков –  +17...+19

Киев –  +17...+19

Прогноз погоды на субботу, 14 мая, в городах Украины

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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