Прогноз погоды 14 мая: дожди и холодный ветер охватят Украины
В понедельник, 14 мая, погоду Украины будет определять прохладный воздух, а также кратковременные дожди, местами с грозами. Поэтому украинцам советуют "вооружиться" зонтиками и быть готовыми к весенним дождливым дням.
Украинский синоптик Наталья Диденко также предупреждает о порывистом ветре и дожде. Однако уверяет, что теплая погода вскоре вернется в Украину.
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Завтра (14 мая – ред.) также временами дождь, порывистый ветер и 16 градусов. Потеплеет с 15 мая,
– пишет синоптик на своей странице в Facebook.
По данным Укргидрометцентра температура воздуха в Украине в этот день будет колебаться от +22 до +15 градусов тепла. По всей территории страны пройдут грозы.
Прогноз погоды на понедельник, 14 мая, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Суммы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +20...+22
Донецк – +18...+20
Луганск – +20...+22
Харьков – +17...+19
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на субботу, 14 мая, в городах Украины