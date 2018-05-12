Россию в мае неожиданно засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

В России на севере Амурской области, в городе Тында , из-за циклона выпал снег. Об этом сообщают жители населенного пункта, которые и публикуют в социальных сетях соответствующие заснеженные пейзажи.

Как рассказывают синоптики, такая погода в мае не является редкостью в Тынде, так как заморозки в этой местности могут длиться даже до середины июня.

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По данным регионального Гидрометцентра, в течение субботы, 12 мая, в городе ожидаются осадки, в том числе дождь, потеплеет максимально до плюс десяти градусов.