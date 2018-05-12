Росію в травні несподівано засипало снігом: вражаючі фото та відео

У Росії на півночі Амурської області, міст Тинда , через циклон випав сніг. Про це повідомляють мешканці населеного пункту, які і публікують у соціальних мережах відповідні засніжені пейзажі.

Як розповідають синоптики, така погода в травні не є рідкістю у Тинді, адже заморозки у цій місцевості можуть тривати навіть до середини червня.

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За даними регіонального Гідрометцентру, протягом суботи, 12 травня, в місті очікуються опади, у тому числі дощ, потеплішає максимально до плюс десяти градусів.