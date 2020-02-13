Прогноз погоды на 14 февраля: в Украине будет тепло и безветренно, осадки маловероятны

Погода в Украине в пятницу, 14 февраля, будет теплой и безветренной. Осадки возможны только в западных областях. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов.

В большинстве областей Украины ветер наконец успокоится, осадки маловероятны, даже можно будет увидеть солнце, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Только на Западе будет облачно, пойдет мокрый снег и дождь.

Температура воздуха прогреется +1+6 градусов. На Юге будет +5+8 градусов, а в Крыму – до +10 градусов.

В Киеве не ожидается ни дождя, ни снега. Ветер будет дуть южный, небольшой или умеренный. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 14 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+54

Луцк – +3... +5

Ровно – +2... +4

Житомир – +2... +4

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +6... +8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3... +5

Сумы – + 2... + 4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +3...+5

Прогноз погоды на 14 февраля от Укргидрометцентра