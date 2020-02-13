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      Прогноз погоды на 14 февраля: в Украине будет тепло и безветренно, осадки маловероятны

      46 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 14 февраля в Украине / konkurent.in.ua

      Погода в Украине в пятницу, 14 февраля, будет теплой и безветренной. Осадки возможны только в западных областях. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов.

      В большинстве областей Украины ветер наконец успокоится, осадки маловероятны, даже можно будет увидеть солнце, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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      Только на Западе будет облачно, пойдет мокрый снег и дождь.

      Температура воздуха прогреется +1+6 градусов. На Юге будет +5+8 градусов, а в Крыму – до +10 градусов.

      В Киеве не ожидается ни дождя, ни снега. Ветер будет дуть южный, небольшой или умеренный. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 14 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +3...+54

      Луцк – +3... +5

      Ровно – +2... +4

      Житомир – +2... +4

      Винница – +3...+5

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +6... +8

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +3... +5

      Сумы –  + 2... + 4

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +1...+3

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – +3...+5

      погодаПрогноз погоды на 14 февраля от Укргидрометцентра

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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