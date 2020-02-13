Прогноз погоди на 14 лютого: в Україні буде тепло та безвітряно, опади малоймовірні
Погода в Україні у п’ятницю, 14 лютого, буде теплою та безвітряною, світитиме сонце. Опади можливі лише у західних областях. Стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів.
У більшості областей України вітер нарешті заспокоїться, опади малоймовірні, навіть можна буде побачити сонце, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Бабак Тимко спрогнозував, коли почнеться весна
Лише на Заході буде хмарно, падатиме мокрий сніг та дощ.
Температура повітря прогріється +1+6 градусів. На Півдні буде +5+8 градусів, а в Криму – до +10 градусів.
У Києві не очікується ані дощу, ані снігу. Вітер дутиме південний, невеликий або помірний. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 14 лютого, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +3…+54
Луцьк – +3… +5
Рівне – +2… +4
Житомир – +2… +4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6… +8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +3… +5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – +3…+5