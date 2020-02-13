Прогноз погоди на 14 лютого: в Україні буде тепло та безвітряно, опади малоймовірні

Погода в Україні у п’ятницю, 14 лютого, буде теплою та безвітряною, світитиме сонце. Опади можливі лише у західних областях. Стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів.

У більшості областей України вітер нарешті заспокоїться, опади малоймовірні, навіть можна буде побачити сонце, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Лише на Заході буде хмарно, падатиме мокрий сніг та дощ.

Температура повітря прогріється +1+6 градусів. На Півдні буде +5+8 градусів, а в Криму – до +10 градусів.

У Києві не очікується ані дощу, ані снігу. Вітер дутиме південний, невеликий або помірний. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 14 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +3…+54

Луцьк – +3… +5

Рівне – +2… +4

Житомир – +2… +4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6… +8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +3… +5

Суми – +2…+4

Полтава – +3…+5

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на 14 лютого від Укргідрометцентру