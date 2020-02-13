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      Прогноз погоди на 14 лютого: в Україні буде тепло та безвітряно, опади малоймовірні

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      Прогноз погоди на 14 лютого в Україні / konkurent.in.ua

      Погода в Україні у п’ятницю, 14 лютого, буде теплою та безвітряною, світитиме сонце. Опади можливі лише у західних областях. Стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів.

      У більшості областей України вітер нарешті заспокоїться, опади малоймовірні, навіть можна буде побачити сонце, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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      Лише на Заході буде хмарно, падатиме мокрий сніг та дощ. 

      Температура повітря прогріється +1+6 градусів. На Півдні буде +5+8 градусів, а в Криму – до +10 градусів.

      У Києві не очікується ані дощу, ані снігу. Вітер дутиме південний, невеликий або помірний. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 14 лютого, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +3…+54

      Луцьк – +3… +5

      Рівне – +2… +4

      Житомир – +2… +4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +6… +8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +3… +5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – +3…+5

      погода
      Прогноз погоди на 14 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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