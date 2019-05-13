Прогноз погоды на 14 мая: грозы не отступят, однако на Юге уже будет солнечно

Погода во вторник, 14 мая, будет довольно разнообразной. В некоторых регионах будет светить солнце, тогда как в других – небо затянет грозовыми тучами. Кроме того, будут отличаться и температурные отметки.

В ближайшее время дожди с большинства украинских регионов отступят. Однако, – не 14 мая. Ясной и с малой вероятностью осадков погода ожидается в Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. На остальной территории – грозы. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха будет высокой, в течение дня +20...+25 градусов, только завтра на Западе похолодает до +13...+ 19 градусов, а иногда и до + 10...+14 градусов. Холод придет из соседней Польши,

– отмечает специалист.

Прохладнее всего будет на Прикарпатье. Так, в этом регионе температурные отметки будут колебаться от +6 до +16 градусов.

Теплее всего, в свою очередь, будет на Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там воздух прогреется до +23...+25 градусов.

В южных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

В Киеве 14 мая ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до +21...+23 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 14 мая, в городах Украины:

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +19...+21

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +22...+24

Сумы – + 21... + 23

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на вторник, 14 мая, от Укргидрометцентра