Прогноз погоды на 14 мая: грозы не отступят, однако на Юге уже будет солнечно
Погода во вторник, 14 мая, будет довольно разнообразной. В некоторых регионах будет светить солнце, тогда как в других – небо затянет грозовыми тучами. Кроме того, будут отличаться и температурные отметки.
В ближайшее время дожди с большинства украинских регионов отступят. Однако, – не 14 мая. Ясной и с малой вероятностью осадков погода ожидается в Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. На остальной территории – грозы. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха будет высокой, в течение дня +20...+25 градусов, только завтра на Западе похолодает до +13...+ 19 градусов, а иногда и до + 10...+14 градусов. Холод придет из соседней Польши,
– отмечает специалист.
Прохладнее всего будет на Прикарпатье. Так, в этом регионе температурные отметки будут колебаться от +6 до +16 градусов.
Теплее всего, в свою очередь, будет на Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там воздух прогреется до +23...+25 градусов.
В южных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
В Киеве 14 мая ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до +21...+23 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 14 мая, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +19...+21
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +22...+24
Сумы – + 21... + 23
Полтава – +23...+25
Днепр – +23...+25
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +21...+23
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