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      Прогноз погоды на 14 мая: грозы не отступят, однако на Юге уже будет солнечно

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      Погода 14 мая 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 14 мая / Фото из открытых источников

      Погода во вторник, 14 мая, будет довольно разнообразной. В некоторых регионах будет светить солнце, тогда как в других – небо затянет грозовыми тучами. Кроме того, будут отличаться и температурные отметки.

      В ближайшее время дожди с большинства украинских регионов отступят. Однако, – не 14 мая. Ясной и с малой вероятностью осадков погода ожидается в Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. На остальной территории – грозы. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Температура воздуха будет высокой, в течение дня +20...+25 градусов, только завтра на Западе похолодает до +13...+ 19 градусов, а иногда и до + 10...+14 градусов. Холод придет из соседней Польши,
      – отмечает специалист.

      Прохладнее всего будет на Прикарпатье. Так, в этом регионе температурные отметки будут колебаться от +6 до +16 градусов.

      Теплее всего, в свою очередь, будет на Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине и Харьковщине. Там воздух прогреется до +23...+25 градусов.

      В южных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

      В Киеве 14 мая ожидается местами дождь, гроза. Воздух прогреется до +21...+23 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 14 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +17...+19

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +17...+19

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +18...+20

      Житомир – +21...+23

      Винница – +21...+23

      Одесса – +19...+21

      Николаев – +22...+24

      Херсон – +22...+24

      Симферополь – +21...+23

      Кропивницкий – +21...+23

      Черкассы – +21...+23

      Чернигов – +22...+24

      Сумы – + 21... + 23

      Полтава – +23...+25

      Днепр – +23...+25

      Запорожье – +23...+25

      Донецк – +23...+25

      Луганск – +23...+25

      Харьков – +23...+25

      Киев – +21...+23

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      Прогноз погоды на вторник, 14 мая, от Укргидрометцентра

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