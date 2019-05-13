Прогноз погоди на 14 травня: грози не відступлять, проте на Півдні вже буде сонячно

Погода у вівторок, 14 травня, буде досить різноманітною. У деяких регіонах світитиме сонце тоді, як у інших – небо затягне грозовими хмарами. Окрім того, різнитимуться і температурні позначки.

Найближчим часом дощі з більшості українських регіонів відступлять. Проте, – не 14 травня. Ясною і з малою ймовірністю опадів погода буде на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. На решті території – грози. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря буде високою, протягом дня +20...+25 градусів, лише завтра на Заході похолодає до +13...+19 градусів, а подекуди й до +10...+14 градусів. Холод прийде із сусідньої Польщі,

– зазначає фахівець.

Найпрохолодніше буде на Прикарпатті. Так, у цьом регіоні температурні позначки коливатимуться від +6 до +16 градусів.

Найтепліше, своєю чергою, буде на Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині й Харківщині. Там повітря прогріється до +23...+25 градусів.

У південних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві 14 травня очікується місцями дощ, гроза. Повітря прогріється до +21...+23 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 14 травня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +19…+21

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на вівторок, 14 травня, від Укргідрометцентру