Прогноз погоды на 14 марта: в Украину снова идет циклон, но весна не сдается

Погода в Украине в четверг, 14 марта, будет облачной – особенно в западных и северных областях. Из Польши надвигается атмосферный фронт, связанный с северным циклоном Franz.

До Сумщины осадки не дойдут, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

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Так, в южной части Украины и большинстве центральных областей удержится сухая погода благодаря антициклону Gabi.

Ветер 14 марта будет южного направления – 5-10 метров в секунду. На Западе возможны порывы до 15 метров в секунду,

– пишет синоптик.

Столбик термометра днем поднимется до +4+8 градусов, но ночью воздух охладится до 3 градусов мороза. Больше повезет жителям Одесской, Черновицкой области и Закарпатья – там потеплеет до +9+11 градусов.

В Киеве в четверг, 14 марта, солнце спрячется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью синоптики обещают до -2 градусов мороза, а днем термометр покажет +6+8 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 14 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы- + 5... + 7

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +7...+9



Погода на 14 марта от Укргидрометцентра