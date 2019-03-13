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      Прогноз погоды на 14 марта: в Украину снова идет циклон, но весна не сдается

      6 Читати новину українською
      Погода 14 марта 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 14 марта: / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 14 марта, будет облачной – особенно в западных и северных областях. Из Польши надвигается атмосферный фронт, связанный с северным циклоном Franz.

      До Сумщины осадки не дойдут, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

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      Так, в южной части Украины и большинстве центральных областей удержится сухая погода благодаря антициклону Gabi.

      Ветер 14 марта будет южного направления – 5-10 метров в секунду. На Западе возможны порывы до 15 метров в секунду,
      – пишет синоптик.

      Столбик термометра днем поднимется до +4+8 градусов, но ночью воздух охладится до 3 градусов мороза. Больше повезет жителям Одесской, Черновицкой области и Закарпатья – там потеплеет до +9+11 градусов.

      В Киеве в четверг, 14 марта, солнце спрячется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью синоптики обещают до -2 градусов мороза, а днем термометр покажет +6+8 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 14 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +7...+9

      Хмельницкий – +7...+9

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +7...+9

      Винница – +7...+9

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +6...+8

      Сумы- + 5... + 7

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +6...+8

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +5...+7

      Киев – +7...+9


      Погода на 14 марта от Укргидрометцентра

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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