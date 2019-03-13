Прогноз погоды на 14 марта: в Украину снова идет циклон, но весна не сдается
Погода в Украине в четверг, 14 марта, будет облачной – особенно в западных и северных областях. Из Польши надвигается атмосферный фронт, связанный с северным циклоном Franz.
До Сумщины осадки не дойдут, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.
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Так, в южной части Украины и большинстве центральных областей удержится сухая погода благодаря антициклону Gabi.
Ветер 14 марта будет южного направления – 5-10 метров в секунду. На Западе возможны порывы до 15 метров в секунду,
– пишет синоптик.
Столбик термометра днем поднимется до +4+8 градусов, но ночью воздух охладится до 3 градусов мороза. Больше повезет жителям Одесской, Черновицкой области и Закарпатья – там потеплеет до +9+11 градусов.
В Киеве в четверг, 14 марта, солнце спрячется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью синоптики обещают до -2 градусов мороза, а днем термометр покажет +6+8 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 14 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +7...+9
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +7...+9
Винница – +7...+9
Одесса – +8...+10
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +6...+8
Сумы- + 5... + 7
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +6...+8
Луганск – +5...+7
Харьков – +5...+7
Киев – +7...+9
Погода на 14 марта от Укргидрометцентра