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      Прогноз погоди на 14 березня: до України знову йде циклон, але весна не здається

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      Погода 14 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 14 березня: / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 14 березня, буде хмарною – особливо у західних та північних областях. Із Польщі насувається атмосферний фронт, пов’язаний із північним циклоном Franz.

      До Сумщини опади не дійдуть, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.

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      Так, у південній частині України та більшості центральних областей втримається суха погода завдяки антициклону Gabi.

      Вітер 14 березня буде південного напрямку – 5-10 метрів на секунду. На Заході можливі пориви до 15 метрів на секунду,
      – пише синоптик.

      Стовпчик термометра вдень підніметься до +4+8 градусів, але вночі повітря охолодиться навіть до 3 градусів морозу. Більше пощастить жителям Одещини, Чернівецької області та на Закарпаття – там потепліє до +9+11 градусів.

      У Києві у четвер, 14 березня, сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади. Найближчої ночі синоптики обіцяють до -2 градусів морозу, а вдень термометр показуватиме +6+8 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 14 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +5…+7

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +7…+9


      Погода на 14 березня від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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