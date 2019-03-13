Прогноз погоди на 14 березня: до України знову йде циклон, але весна не здається
Погода в Україні у четвер, 14 березня, буде хмарною – особливо у західних та північних областях. Із Польщі насувається атмосферний фронт, пов’язаний із північним циклоном Franz.
До Сумщини опади не дійдуть, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.
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Так, у південній частині України та більшості центральних областей втримається суха погода завдяки антициклону Gabi.
Вітер 14 березня буде південного напрямку – 5-10 метрів на секунду. На Заході можливі пориви до 15 метрів на секунду,
– пише синоптик.
Стовпчик термометра вдень підніметься до +4+8 градусів, але вночі повітря охолодиться навіть до 3 градусів морозу. Більше пощастить жителям Одещини, Чернівецької області та на Закарпаття – там потепліє до +9+11 градусів.
У Києві у четвер, 14 березня, сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади. Найближчої ночі синоптики обіцяють до -2 градусів морозу, а вдень термометр показуватиме +6+8 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 14 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +7…+9
Вінниця – +7…+9
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +6…+8
Суми – +5…+7
Полтава – +5…+7
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +7…+9
Погода на 14 березня від Укргідрометцентру