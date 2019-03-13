Прогноз погоди на 14 березня: до України знову йде циклон, але весна не здається

Погода в Україні у четвер, 14 березня, буде хмарною – особливо у західних та північних областях. Із Польщі насувається атмосферний фронт, пов’язаний із північним циклоном Franz.

До Сумщини опади не дійдуть, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.

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Так, у південній частині України та більшості центральних областей втримається суха погода завдяки антициклону Gabi.

Вітер 14 березня буде південного напрямку – 5-10 метрів на секунду. На Заході можливі пориви до 15 метрів на секунду,

– пише синоптик.

Стовпчик термометра вдень підніметься до +4+8 градусів, але вночі повітря охолодиться навіть до 3 градусів морозу. Більше пощастить жителям Одещини, Чернівецької області та на Закарпаття – там потепліє до +9+11 градусів.

У Києві у четвер, 14 березня, сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади. Найближчої ночі синоптики обіцяють до -2 градусів морозу, а вдень термометр показуватиме +6+8 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 14 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +7…+9

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +7…+9

Вінниця – +7…+9

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +6…+8

Суми – +5…+7

Полтава – +5…+7

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +7…+9



Погода на 14 березня від Укргідрометцентру