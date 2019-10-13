Прогноз погоды на 14 октября: в Украине будет солнечно и тепло
Погода в Украине в понедельник, 14 октября, будет замечательной – украинцев ждут солнце и тепло. На Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая погода.
Температура воздуха в течение дня составит +18...+23 градуса.
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А что такое бабье лето – каждый скажет. Это солнце, тепло и много красивого желтого и синего цветов,
– замечает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве понедельник обещает быть ясным и теплым, в течение дня ожидаются 20 градусов.
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