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      Прогноз погоды на 14 октября: в Украине будет солнечно и тепло

      20 Читати новину українською
      Погода 14 октября 2019 Украина – синоптик обещает до +22
      Прогноз погоды в Украине на 14 октября / miasskiy.ru

      Погода в Украине в понедельник, 14 октября, будет замечательной – украинцев ждут солнце и тепло. На Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая погода.

      Температура воздуха в течение дня составит +18...+23 градуса.

      Актуально: Когда начнется "бабье лето" в Киеве

      А что такое бабье лето – каждый скажет. Это солнце, тепло и много красивого желтого и синего цветов,
      – замечает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве понедельник обещает быть ясным и теплым, в течение дня ожидаются 20 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 14 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +20...+22

      Ивано-Франковск – +21...+23

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +20...+22

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +19...+21

      Винница – +20...+22

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +19...+21

      Херсон – +20...+22

      Симферополь – +20...+22

      Кропивницкий – +20...+22

      Черкассы – +19...+21

      Чернигов – +19...+21

      Суммы – +18...+20

      Полтава – +19...+21

      Днепр – +20...+22

      Запорожье – +19...+21

      Донецк – +17...+19

      Луганск – +18...+20

      Харьков – +20...+22

      Киев – +19...+21

      прогноз погоди
      Прогноз погоды на понедельник, 14 октября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      сегодня
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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