Прогноз погоди на 14 жовтня: в Україні буде сонячно і тепло
Погода в Україні у понеділок, 14 жовтня, буде чудовою – українців чекають сонце і тепло. На Покрови, в День захисника України, повсюди очікується суха погода.
Температура повітря протягом дня становитиме +18...+23 градуси.
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А що таке бабине літо – кожен скаже. Це сонце, тепло і безліч красивого жовтого та синього кольорів,
– зауважує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві понеділок обіцяє бути ясним і теплим, протягом дня очікуються +20 градусів.
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