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      Прогноз погоди на 14 жовтня: в Україні буде сонячно і тепло

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      Погода 14 жовтня 2019 Україна – синоптик обіцяє до +22
      Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / miasskiy.ru

      Погода в Україні у понеділок, 14 жовтня, буде чудовою – українців чекають сонце і тепло. На Покрови, в День захисника України, повсюди очікується суха погода.

      Температура повітря протягом дня становитиме +18...+23 градуси.

      Актуально: Коли розпочнеться "бабине літо" у Києві

      А що таке бабине літо – кожен скаже. Це сонце, тепло і безліч красивого жовтого та синього кольорів,
      – зауважує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві понеділок обіцяє бути ясним і теплим, протягом дня очікуються +20 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 14 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +20…+22

      Сімферополь – +20…+22

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +18…+20

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +20…+22

      Київ – +19…+21

      прогноз погоди
      Прогноз погоди на понеділок, 14 жовтня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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