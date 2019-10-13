Прогноз погоди на 14 жовтня: в Україні буде сонячно і тепло

Погода в Україні у понеділок, 14 жовтня, буде чудовою – українців чекають сонце і тепло. На Покрови, в День захисника України, повсюди очікується суха погода.

Температура повітря протягом дня становитиме +18...+23 градуси.

Актуально: Коли розпочнеться "бабине літо" у Києві

А що таке бабине літо – кожен скаже. Це сонце, тепло і безліч красивого жовтого та синього кольорів,

– зауважує на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві понеділок обіцяє бути ясним і теплим, протягом дня очікуються +20 градусів.