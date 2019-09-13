Прогноз погоды на 14 сентября: в Украину идет холодная осень

Погода в Украине в субботу, 14 сентября, уже больше будет напоминать осеннюю, чем в предыдущие дни. Столбики термометра опустятся в почти всех областях.

Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, и температура воздуха существенно снизится, об этом пишет Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Жителями некоторых регионов стоит взять с собой зонтики – небольшие дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Дойти они могут даже до Одесчины и Харьковщины.

В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24+28 градусов,

– пишет Диденко.

В Киеве в субботу, 14 сентября, температура воздуха будет колебаться в пределах +20 +22 градусов. Осадков не обещают – будет сухо и солнечно.

Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +19...+21

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +19...+21

Сумы - + 19 ... + 21

Полтава – +20...+22

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, от Укргидрометцентра