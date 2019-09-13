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      Прогноз погоды на 14 сентября: в Украину идет холодная осень

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      Прогноз погоды на 14 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 14 сентября / photographers.ua

      Погода в Украине в субботу, 14 сентября, уже больше будет напоминать осеннюю, чем в предыдущие дни. Столбики термометра опустятся в почти всех областях.

      Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, и температура воздуха существенно снизится, об этом пишет Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Жителями некоторых регионов стоит взять с собой зонтики – небольшие дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Дойти они могут даже до Одесчины и Харьковщины.

      В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24+28 градусов,
      – пишет Диденко.

      В Киеве в субботу, 14 сентября, температура воздуха будет колебаться в пределах +20 +22 градусов. Осадков не обещают – будет сухо и солнечно.

      Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +20...+22

      Луцк – +19...+21

      Ровно – +20...+22

      Житомир – +20...+22

      Винница – +19...+21

      Одесса – +25...+27

      Николаев – +25...+27

      Херсон – +26...+28

      Симферополь – +25...+27

      Кропивницкий – +21...+23

      Черкассы – +20...+22

      Чернигов – +19...+21

      Сумы - + 19 ... + 21

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +25...+27

      Запорожье – +25...+27

      Донецк – +26...+28

      Луганск – +25...+27

      Харьков – +24...+26

      Киев – +20...+22


      Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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