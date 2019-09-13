Прогноз погоды на 14 сентября: в Украину идет холодная осень
Погода в Украине в субботу, 14 сентября, уже больше будет напоминать осеннюю, чем в предыдущие дни. Столбики термометра опустятся в почти всех областях.
Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, и температура воздуха существенно снизится, об этом пишет Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Жителями некоторых регионов стоит взять с собой зонтики – небольшие дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Дойти они могут даже до Одесчины и Харьковщины.
В южной части и на Востоке еще удержится сухая теплая погода с дневной температурой воздуха +24+28 градусов,
– пишет Диденко.
В Киеве в субботу, 14 сентября, температура воздуха будет колебаться в пределах +20 +22 градусов. Осадков не обещают – будет сухо и солнечно.
Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +19...+21
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +19...+21
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +19...+21
Сумы - + 19 ... + 21
Полтава – +20...+22
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +26...+28
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +20...+22
Прогноз погоды на субботу, 14 сентября, от Укргидрометцентра
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