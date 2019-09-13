17:31
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Прогноз погоди на 14 вересня: до України йде холодна осінь

      3113 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 14 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / https://unsplash.com/

      Погода в Україні у суботу, 14 вересня, вже більше нагадуватиме осінню, ніж у попередні дні. Стовпчики термометра опустяться у майже всіх областях.

      Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться, про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Варто знати: Ураган "Доріан" на Багамах: загинули 50 людей, серед них діти

      Жителями деяких регіонів варто взяти з собою парасольки – невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. Дійти вони можуть навіть до Одещини та Харківщини.

      У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів,
      – пише Діденко.

      У Києві в суботу, 14 вересня, температура повітря коливатиметься у радіусі +20 +22 градусів. Опадів не обіцяють – буде сухо та сонячно.

      Прогноз погоди на суботу, 14 вересня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +25…+27

      Миколаїв – +25…+27

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +25…+27

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +24…+26

      Київ – +20…+22


      Прогноз погоди на суботу, 14 вересня, від Укргідрометцентру
       

      blog_ava
      У Харкові облили зеленкою Донія і пошкодили йому око
      сьогодні
      5953
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      сьогодні , 17:00 Нормандский формат – первый большой бой Зеленского за Украину
      Андрій Піонтковський 892
      Що задумали Аваков та Коломойський за спиною у Зеленського
      сьогодні , 16:30 Що задумали Аваков та Коломойський за спиною у Зеленського
      Сергій Лещенко 1103
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1869
      Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон
      сьогодні , 15:00 Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон
      Дмитро Снєгирьов 909
      Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      сьогодні , 13:30 Кто отпугивает иностранных инвесторов в Украине
      Сергій Фурса 1668
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук