Прогноз погоди на 14 вересня: до України йде холодна осінь
Погода в Україні у суботу, 14 вересня, вже більше нагадуватиме осінню, ніж у попередні дні. Стовпчики термометра опустяться у майже всіх областях.
Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться, про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Жителями деяких регіонів варто взяти з собою парасольки – невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. Дійти вони можуть навіть до Одещини та Харківщини.
У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів,
– пише Діденко.
У Києві в суботу, 14 вересня, температура повітря коливатиметься у радіусі +20 +22 градусів. Опадів не обіцяють – буде сухо та сонячно.
Прогноз погоди на суботу, 14 вересня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +19…+21
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +25…+27
Харків – +24…+26
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на суботу, 14 вересня, від Укргідрометцентру