Прогноз погоди на 14 вересня: до України йде холодна осінь

Погода в Україні у суботу, 14 вересня, вже більше нагадуватиме осінню, ніж у попередні дні. Стовпчики термометра опустяться у майже всіх областях.

Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться, про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Жителями деяких регіонів варто взяти з собою парасольки – невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. Дійти вони можуть навіть до Одещини та Харківщини.

У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів,

– пише Діденко.

У Києві в суботу, 14 вересня, температура повітря коливатиметься у радіусі +20 +22 градусів. Опадів не обіцяють – буде сухо та сонячно.

Прогноз погоди на суботу, 14 вересня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +19…+21

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +19…+21

Суми – +19…+21

Полтава – +20…+22

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +24…+26

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на суботу, 14 вересня, від Укргідрометцентру

