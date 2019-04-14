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      Прогноз погоды на 15 апреля: Украину разделят солнце и дожди

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      Погода 15 апреля 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 15 апреля / фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 15 апреля, будет довольно прохладной. Кроме того, на части территории Украины синоптики обещают проливные дожди, на другой – сияющее солнце.

      Поднимется также прохладный северо-восточный ветер, синоптики обещают порывы до 7-12 метров за секунду.

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      Холоднее всего будет в ряде западных и северных регионах. Однако самыми низкими температурные показатели будут на Киевщине. Там столбики термометров поднимутся до +7...+9 градусов.

      Теплее всего, в свою очередь, будет на Востоке и Юге Украины. Так, на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, в Запорожской и Харьковской областях воздух прогреется до + 12..+14 градусов.

      Солнечно и без осадков будет в ряде северных и западных регионов, а вот южные и восточные области накроют дожди.

      В Киеве температура воздуха в понедельник, 15 апреля, может подняться до +9...+11 градусов. Осадков синоптики не предсказывают.

      Прогноз погоды на понедельник, 15 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +8...+10

      Житомир – +8...+10

      Винница – +8...+10

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +11...+13

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +9...+11

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +8...+10

      Сумы- + 9... + 11

      Полтава – +9...+11

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +12...+14

      Киев – +7...+9

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      Прогноз погоды на понедельник, 15 апреля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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