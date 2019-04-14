Прогноз погоды на 15 апреля: Украину разделят солнце и дожди
Погода в Украине в понедельник, 15 апреля, будет довольно прохладной. Кроме того, на части территории Украины синоптики обещают проливные дожди, на другой – сияющее солнце.
Поднимется также прохладный северо-восточный ветер, синоптики обещают порывы до 7-12 метров за секунду.
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Холоднее всего будет в ряде западных и северных регионах. Однако самыми низкими температурные показатели будут на Киевщине. Там столбики термометров поднимутся до +7...+9 градусов.
Теплее всего, в свою очередь, будет на Востоке и Юге Украины. Так, на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, в Запорожской и Харьковской областях воздух прогреется до + 12..+14 градусов.
Солнечно и без осадков будет в ряде северных и западных регионов, а вот южные и восточные области накроют дожди.
В Киеве температура воздуха в понедельник, 15 апреля, может подняться до +9...+11 градусов. Осадков синоптики не предсказывают.
Прогноз погоды на понедельник, 15 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +12...+14
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +8...+10
Сумы- + 9... + 11
Полтава – +9...+11
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на понедельник, 15 апреля, от Укргидрометцентра