Прогноз погоды на 15 апреля: Украину разделят солнце и дожди

Погода в Украине в понедельник, 15 апреля, будет довольно прохладной. Кроме того, на части территории Украины синоптики обещают проливные дожди, на другой – сияющее солнце.

Поднимется также прохладный северо-восточный ветер, синоптики обещают порывы до 7-12 метров за секунду.

Читайте также: Змеи заполонили открытую территорию ресторана в центре Днепра

Холоднее всего будет в ряде западных и северных регионах. Однако самыми низкими температурные показатели будут на Киевщине. Там столбики термометров поднимутся до +7...+9 градусов.

Теплее всего, в свою очередь, будет на Востоке и Юге Украины. Так, на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, в Запорожской и Харьковской областях воздух прогреется до + 12..+14 градусов.

Солнечно и без осадков будет в ряде северных и западных регионов, а вот южные и восточные области накроют дожди.

В Киеве температура воздуха в понедельник, 15 апреля, может подняться до +9...+11 градусов. Осадков синоптики не предсказывают.

Прогноз погоды на понедельник, 15 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +12...+14

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы- + 9... + 11

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на понедельник, 15 апреля, от Укргидрометцентра