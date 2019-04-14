Прогноз погоди на 15 квітня: Україну розділять сонце та дощі
Погода в Україні у понеділок, 15 квітня, буде доволі прохолодною. Окрім того, на частині території України синоптики обіцяють проливні дощі, на іншій – сяятиме сонце.
Підніметься також прохолодний північно-східний вітер, синоптики обіцяють пориви до 7–12 метрів за секунду.
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Найхолодніше буде у низці західних і північних регіонів. Проте найнижчими температурні показники будуть на Київщині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +7...+9 градусів.
Найтепліше, своєю чергою, буде на Сході і Півдні України. Так, на Херсонщині, Донеччині, Луганщині, у Запорізькій і Харківській областях повітря прогріється до +12..+14 градусів.
Сонячно та без опадів буде у низці північних і західних регіонів, а ось південні і східні області накриють дощі.
У Києві температура повітря у понеділок, 15 квітня, може піднятися до +9...+11 градусів. Опадів синоптики не передбачають.
Прогноз погоди на понеділок, 15 квітня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +9…+11
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +8…+10
Суми – +9…+11
Полтава – +9…+11
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на понеділок, 15 квітня, від Укргідрометцентру