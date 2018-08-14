Прогноз погоды на 15 августа: рекордная жара продолжается, только на Западе – вероятны грозы
Погода в Украине в среду, 15 июля, будет в дальнейшем жаркой. В южных и восточных регионах столбики термометров вообще поднимутся до +30 ...+36 градусов. Только Запад, на который надвинется циклон, окутают локальные дожди с грозами.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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В большинстве областей температура воздуха составит +28...+33 градуса. На Юге, Востоке и в Днепропетровской области она достигнет +30...+35 градусов. К западным областям завтра подойдет атмосферный фронт северного циклона Pamela, поэтому там пройдут локальные дожди с грозами и ослабеет жара до +22...+27 градусов,
– отмечает эксперт.
По ее словам, на остальной территории Украины антициклон Kevin приведет ясную, сухую и солнечную погоду. Вечером отдельные дожди вероятны в Житомирской, Винницкой и Киевской области.
В Киеве в среду, 15 августа, будет продолжаться жара. Термометры будут показывать до +30...+33 градусов. В столице – без осадков, хотя поздно вечером 15 августа есть небольшая вероятность дождя с грозой.
Следует помнить, что жара и сухой воздух могут провоцировать пожары. В частности, Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Прогноз погоды на среду, 15 августа, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +23...+25
Ровно – +24...+26
Житомир – +31...+33
Винница – +29...+31
Одесса – +31...+33
Николаев – +34...+36
Херсон – +34...+36
Симферополь – +33...+35
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +30...+32
Сумы – +30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – +32...+34
Запорожье – +33...+35
Донецк – +33...+35
Луганск – +32...+34
Харьков – +31...+33
Киев – +31...+33
Погода на среду, 15 августа, от Укргидрометцентра