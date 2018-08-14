Прогноз погоды на 15 августа: рекордная жара продолжается, только на Западе – вероятны грозы

Погода в Украине в среду, 15 июля, будет в дальнейшем жаркой. В южных и восточных регионах столбики термометров вообще поднимутся до +30 ...+36 градусов. Только Запад, на который надвинется циклон, окутают локальные дожди с грозами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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В большинстве областей температура воздуха составит +28...+33 градуса. На Юге, Востоке и в Днепропетровской области она достигнет +30...+35 градусов. К западным областям завтра подойдет атмосферный фронт северного циклона Pamela, поэтому там пройдут локальные дожди с грозами и ослабеет жара до +22...+27 градусов,

– отмечает эксперт.

По ее словам, на остальной территории Украины антициклон Kevin приведет ясную, сухую и солнечную погоду. Вечером отдельные дожди вероятны в Житомирской, Винницкой и Киевской области.



В Киеве в среду, 15 августа, будет продолжаться жара. Термометры будут показывать до +30...+33 градусов. В столице – без осадков, хотя поздно вечером 15 августа есть небольшая вероятность дождя с грозой.



Следует помнить, что жара и сухой воздух могут провоцировать пожары. В частности, Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Прогноз погоды на среду, 15 августа, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +31...+33

Винница – +29...+31

Одесса – +31...+33

Николаев – +34...+36

Херсон – +34...+36

Симферополь – +33...+35

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +30...+32

Сумы – +30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – +32...+34

Запорожье – +33...+35

Донецк – +33...+35

Луганск – +32...+34

Харьков – +31...+33

Киев – +31...+33



Погода на среду, 15 августа, от Укргидрометцентра