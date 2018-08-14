Прогноз погоди на 15 серпня: рекордна спека триває, лише на Заході – ймовірні грози
Погода в Україні в середу, 15 липня, буде надалі спекотною. У південних та східних регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до + 30...+36 градусів. Лише Захід, на який насунеться циклон, огорнуть локальні дощі з грозами.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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У більшості областей температура повітря становитиме +28...+33 градуси. На Півдні, Сході та на Дніпропетровщині вона сягне +30...+35 градусів. До західних областей завтра підійде атмосферний фронт північного циклону Pamela, тому там пройдуть локальні дощі з грозами та послабне спека до +22...+27 градусів,
– зазначає експерт.
За її словами, на решті території України антициклон Kevin зумовить ясну, суху та сонячну погоду. Лише ввечері окремі дощі ймовірні на Житомирщині, Вінниччині та Київщині.
У Києві у середу, 15 серпня, далі триватиме спека. Термометри показуватимуть до +30...+33 градусів. У столиці – без опадів, хоча пізно ввечері 15 серпня є невелика ймовірність дощу із грозою.
Слід пам'ятати, що спека та сухе повітря можуть провокувати пожежі. Зокрема, Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди на середу, 15 серпня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +23...+25
Рівне – +24...+26
Житомир – +31...+33
Вінниця – +29...+31
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +34...+36
Херсон – +34...+36
Сімферополь – +33...+35
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +31...+33
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +33...+35
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +32...+34
Харків – +31...+33
Київ – +31...+33
Погода на середу, 15 серпня, від Укргідрометцентру