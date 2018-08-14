Прогноз погоди на 15 серпня: рекордна спека триває, лише на Заході – ймовірні грози

Погода в Україні в середу, 15 липня, буде надалі спекотною. У південних та східних регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до + 30...+36 градусів. Лише Захід, на який насунеться циклон, огорнуть локальні дощі з грозами.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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У більшості областей температура повітря становитиме +28...+33 градуси. На Півдні, Сході та на Дніпропетровщині вона сягне +30...+35 градусів. До західних областей завтра підійде атмосферний фронт північного циклону Pamela, тому там пройдуть локальні дощі з грозами та послабне спека до +22...+27 градусів,

– зазначає експерт.

За її словами, на решті території України антициклон Kevin зумовить ясну, суху та сонячну погоду. Лише ввечері окремі дощі ймовірні на Житомирщині, Вінниччині та Київщині.

У Києві у середу, 15 серпня, далі триватиме спека. Термометри показуватимуть до +30...+33 градусів. У столиці – без опадів, хоча пізно ввечері 15 серпня є невелика ймовірність дощу із грозою.

Слід пам'ятати, що спека та сухе повітря можуть провокувати пожежі. Зокрема, Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на середу, 15 серпня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +31...+33

Вінниця – +29...+31

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +34...+36

Херсон – +34...+36

Сімферополь – +33...+35

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +32...+34

Харків – +31...+33

Київ – +31...+33



Погода на середу, 15 серпня, від Укргідрометцентру