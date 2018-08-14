16:30
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на 15 серпня: рекордна спека триває, лише на Заході – ймовірні грози

106 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 15 серпня
Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / Фото з вільних джерел

Погода в Україні в середу, 15 липня, буде надалі спекотною. У південних та східних регіонах стовпчики термометрів взагалі піднімуться до + 30...+36 градусів. Лише Захід, на який насунеться циклон, огорнуть локальні дощі з грозами.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: Попередив бійку: мережу підірвало кумедне відео із собакою-охоронцем

У більшості областей температура повітря становитиме +28...+33 градуси. На Півдні, Сході та на Дніпропетровщині вона сягне +30...+35 градусів. До західних областей завтра підійде атмосферний фронт північного циклону Pamela, тому там пройдуть локальні дощі з грозами та послабне спека до +22...+27 градусів,
– зазначає експерт.

За її словами, на решті території України антициклон Kevin зумовить ясну, суху та сонячну погоду. Лише ввечері окремі дощі ймовірні на Житомирщині, Вінниччині та Київщині.

У Києві у середу, 15 серпня, далі триватиме спека. Термометри показуватимуть до +30...+33 градусів. У столиці – без опадів, хоча пізно ввечері 15 серпня є невелика ймовірність дощу із грозою.

Слід пам'ятати, що спека та сухе повітря можуть провокувати пожежі. Зокрема, Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на середу, 15 серпня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +31...+33

Вінниця – +29...+31

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +34...+36

Херсон – +34...+36

Сімферополь – +33...+35

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +33...+35

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +32...+34

Харків – +31...+33

Київ – +31...+33

погода
Погода на середу, 15 серпня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сплетни про Украину: топ темы российских медиа
сьогодні, 16:00 Сплетни про Украину: топ темы российских медиа
Павло Казарін
Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
сьогодні, 15:00 Новые санкции США ускорят деградацию нефтедобывающей отрасли России
Злой Одессит
Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
сьогодні, 10:01 Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
Украина в ловушке: что убивает страну
сьогодні, 13:00 Украина в ловушке: что убивает страну
Павло Казарін
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 12:30 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 16641
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Громадянська війна та Україна без Криму: футбольний клуб розкритикували за відео про Україну
 11 серпня , 21:17
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Гравець "Челсі" стане 3-м найбільш високооплачуваним футболістом світу
 16 грудня 2016 , 10:20
Львів зустрів Кубки Ліги чемпіонів УЄФА – як це було
 30 квітня , 23:15
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук