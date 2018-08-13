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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Попередив бійку: мережу підірвало кумедне відео із собакою-охоронцем

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Собака врятувала кота від бійки
Собака врятувала кота від бійки / Фото з вільних джерел

Користувачів у мережі розсмішило кумедне відео із собакою, яка врятувала кота від сутички із іншим пухнастиком.

Відповідне відео на своїй сторінці у Twitter розмістив користувач під ніком Gaml.y.

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Хороший хлопець не дозволить бійці розпочатися,
– йдеться у дописі до кумедного ролика.

На кадрах із відео видно, як плямистий котик із повідком тихенько крадеться до іншого пухнастика, готуючись напасти на нього. Проте його вчасно зупиняє золотистий ретривер, який хапає розбишаку за повідок та віттягує подалі від іншого кота.

 

Теги: Курйозні новини світ тварин
Джерело: 24 Канал
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