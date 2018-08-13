Попередив бійку: мережу підірвало кумедне відео із собакою-охоронцем
Користувачів у мережі розсмішило кумедне відео із собакою, яка врятувала кота від сутички із іншим пухнастиком.
Відповідне відео на своїй сторінці у Twitter розмістив користувач під ніком Gaml.y.
Читайте також: Популярна платіжна система заблокувала збір коштів для собаки на прізвисько ІДІЛ
Хороший хлопець не дозволить бійці розпочатися,
– йдеться у дописі до кумедного ролика.
На кадрах із відео видно, як плямистий котик із повідком тихенько крадеться до іншого пухнастика, готуючись напасти на нього. Проте його вчасно зупиняє золотистий ретривер, який хапає розбишаку за повідок та віттягує подалі від іншого кота.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки4 січня 2016 , 00:25