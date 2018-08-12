Популярна платіжна система заблокувала збір коштів для собаки на прізвисько ІДІЛ

У Великобританії платіжна система PayPal не дозволила зібрати гроші на лікування для собаки по кличці ІДІЛ (Isis).

Про це пише The Sun.

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Благодійна організація Dunroamin K9 закликала зробити пожертву на лікування 11-річного золотого лабрадора ІДІЛ.



Оголошення в про пожертву для собаки по кличці ІДІЛ

Проте платіжна система заблокувала пожертви, коли надійшло сповіщення, в якому містилась згадка про ІДІЛ. Очевидно, PayPal сприйняла кампанію за фінансування терористів.



Лабрадор ІДІЛ і його власниця Лінда Оуенс

Членкиня організації з порятунку тварин Лінда Оуенс розповіла, що адміністрація PayPal навіть зв'язався з жінкою, яка зробила пожертву, бо думала, що вона надсилає гроші терористам "Ісламської держави".

Добре, що компанії проводить перевірки, але смішно сприймати цю компанію (збору грошей для собаки ІДІЛ – 24 канал) за загрозу,

– прокоментувала жінка.

У PayPal же заявили, що з оголошення треба вилучити всі слова, які мають стосунок до тероризму. Тепер собаку звуть Еліс (Alice).



Тепер собаку звуть Еліс