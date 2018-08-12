Популярная платежная система заблокировала сбор средств для собаки по кличке ИГИЛ

В Великобритании платежная система PayPal не позволила собрать деньги на лечение для собаки по кличке ИГИЛ (Isis).

Об этом пишет The Sun.

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Благотворительная организация Dunroamin K9 призвала сделать пожертвование на лечение 11-летнего золотого лабрадора ИГИЛ.



Объявления о пожертвовании для собаки по кличке ИГИЛ

Однако платежная система заблокировала пожертвования, когда поступило уведомление, в котором содержалось упоминание об ИГИЛ. Очевидно, PayPal восприняла кампанию за финансирование террористов.



Лабрадор ИГИЛ иего хозяйка Линда Оуэнс

Член организации по спасению животных Линда Оуэнс рассказала, что администрация PayPal даже связался с женщиной, которая сделала пожертвование, потому что думала, что она посылает деньги террористам "Исламского государства".

Хорошо, что компании проводит проверки, но смешно воспринимать эту компанию (сбора денег для собаки ИГИЛ – 24 канал) за угрозу,

– прокомментировала женщина.

В PayPal же заявили, что в объявлении надо удалить все слова, которые имеют отношение к терроризму. Теперь собаку зовут Элис (Alice).



Тепер собаку зовут Элис