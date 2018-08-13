Предупредил драку: сеть взорвало смешное видео с собакой-охранником

Пользователей в сети рассмешило смешное видео с собакой, которая спасла кота от столкновения с другим пушистиком.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter разместил пользователь под ником Gaml.y.

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Хороший мальчик не позволит драке начаться,

- говорится в заметке к смешному роликау.

На кадрах из видео видно, как пятнистый котик с поводком тихонько крадется к другому пушистику, готовясь напасть на него. Однако его вовремя останавливает золотистый ретривер, который хватает разбойника за поводок и оттягивает подальше от другого кота.