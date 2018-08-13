01:48
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
32°C 17°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Предупредил драку: сеть взорвало смешное видео с собакой-охранником

59 Читати новину українською
Пес спас кота от драки
Пес спас кота от драки / Скрин из видео

Пользователей в сети рассмешило смешное видео с собакой, которая спасла кота от столкновения с другим пушистиком.

Соответствующее видео на своей странице в Twitter разместил пользователь под ником Gaml.y.

Читайте также: Популярная платежная система заблокировала сбор средств для собаки по кличке ИГИЛ

Хороший мальчик не позволит драке начаться,
- говорится в заметке к смешному роликау.

На кадрах из видео видно, как пятнистый котик с поводком тихонько крадется к другому пушистику, готовясь напасть на него. Однако его вовремя останавливает золотистый ретривер, который хватает разбойника за поводок и оттягивает подальше от другого кота.

 

Теги: мир животных Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
13 августа, 23:00 На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
13 августа, 22:22 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
13 августа, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
13 августа, 21:02 "Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
Борис Немировський
Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
13 августа, 20:01 Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
Євгенія Мазур
На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
 1 апреля 2016 , 16:10 90
Появилось фото захваченных накануне террористов
 28 июня 2016 , 09:35 2
Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
 31 мая 2016 , 08:40
Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
 12 февраля 2016 , 14:44
Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
 26 мая 2016 , 04:19
Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
 16 апреля 2016 , 13:16
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук