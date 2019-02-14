Прогноз погоды на 15 февраля: в Украину возвращается весеннее тепло и солнце
15 февраля, на Сретение, в Украине будет преобладать солнечная, сухая и относительно теплая погода. Небольшие морозы возможны только в восточных областях.
Как отметила синоптик Наталья Диденко, в пятницу циклон с севера может принести в Украину небольшую облачность.
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15 февраля у нас на фоне преобладающей сухой погоды где-то, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь,
– отметила синоптик.
В южных и восточных областях будет без осадков и солнечно, однако ночью ударят морозы до -4-9 градусов. На Западе и в центре страны ночью будет идти мокрый снег, а днем вернется теплая весенняя погода.
В целом температура воздуха прогреется до +2+5 градусов днем и опустится до -1-4 градусов мороза ночью.
В Киеве 15 февраля существенных погодных изменений не будет, но возможна облачность. Столбики термометров покажут 1+3 градуса тепла.
Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +3...+5
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – 0... + 2
Полтава – +1...+3
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – -1...+1
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля в Украине