Прогноз погоды на 15 февраля: в Украину возвращается весеннее тепло и солнце

15 февраля, на Сретение, в Украине будет преобладать солнечная, сухая и относительно теплая погода. Небольшие морозы возможны только в восточных областях.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в пятницу циклон с севера может принести в Украину небольшую облачность.

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15 февраля у нас на фоне преобладающей сухой погоды где-то, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь,

​– отметила синоптик.

В южных и восточных областях будет без осадков и солнечно, однако ночью ударят морозы до -4-9 градусов. На Западе и в центре страны ночью будет идти мокрый снег, а днем вернется теплая весенняя погода.

В целом температура воздуха прогреется до +2+5 градусов днем и опустится до -1-4 градусов мороза ночью.

В Киеве 15 февраля существенных погодных изменений не будет, но возможна облачность. Столбики термометров покажут 1+3 градуса тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – 0... + 2

Полтава – +1...+3

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – -1...+1

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля в Украине