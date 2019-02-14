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      Прогноз погоды на 15 февраля: в Украину возвращается весеннее тепло и солнце

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      Погода 15 февраля 2019 Украина: какую погоду обещают синоптики на Сретение 2019
      Прогноз погоды на 15 февраля / Фото из открытых источников

      15 февраля, на Сретение, в Украине будет преобладать солнечная, сухая и относительно теплая погода. Небольшие морозы возможны только в восточных областях.

      Как отметила синоптик Наталья Диденко, в пятницу циклон с севера может принести в Украину небольшую облачность.

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      15 февраля у нас на фоне преобладающей сухой погоды где-то, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь,
      ​– отметила синоптик.

      В южных и восточных областях будет без осадков и солнечно, однако ночью ударят морозы до -4-9 градусов. На Западе и в центре страны ночью будет идти мокрый снег, а днем вернется теплая весенняя погода.

      В целом температура воздуха прогреется до +2+5 градусов днем и опустится до -1-4 градусов мороза ночью.

      В Киеве 15 февраля существенных погодных изменений не будет, но возможна облачность. Столбики термометров покажут 1+3 градуса тепла.

      Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +3...+5

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +1...+3

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – +1...+3

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – +1...+3

      Луганск – -1...+1

      Харьков – +1...+3

      Киев – +1...+3

       


      Прогноз погоды на пятницу, 15 февраля в Украине

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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