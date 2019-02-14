Прогноз погоди на 15 лютого: в Україну повертається весняне тепло і сонце
15 лютого ,на Стрітення, в Україні буде переважати сонячна, суха та відносно тепла погода. Невеликі морози можливі лише у східних областях.
Як зауважила синоптик Наталка Діденко, у п'ятницю циклон з півночі може принести в Україну невелику хмарність.
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15 лютого у нас на фоні переважаючої сухої погоди десь, ймовірно, вирветься невеликий мокрий сніг чи дощ,
– зазначила синоптик.
У південних та східних областях буде без опадів та сонячно, проте вночі вдарять морози до -4-9 градусів. На Заході та в центрі країни уночі йтиме мокрий сніг, а вдень повернеться тепла весняна погода.
Загалом температура повітря прогріється до +2+5 градусів вдень, та опуститься до -1-4 градусів морозу вночі.
У Києві 15 лютого істотних погодніх змін не буде, але можлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть 1+3 градуси тепла.
Прогноз погоди на п'ятницю, 15 лютого, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +1…+3
Суми – 0…+2
Полтава – +1…+3
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – +1…+3
Луганськ – -1…+1
Харків – +1…+3
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на п'ятницю, 15 лютого в Україні