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      Прогноз погоди на 15 лютого: в Україну повертається весняне тепло і сонце

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      Погода 15 лютого 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик на Стрітення 2019
      Прогноз погоди на 15 лютого / Фото з відкритих джерел

      15 лютого ,на Стрітення, в Україні буде переважати сонячна, суха та відносно тепла погода. Невеликі морози можливі лише у східних областях.

      Як зауважила синоптик Наталка Діденко, у п'ятницю циклон з півночі може принести в Україну невелику хмарність.

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      15 лютого у нас на фоні переважаючої сухої погоди десь, ймовірно, вирветься невеликий мокрий сніг чи дощ,
      ​– зазначила синоптик.

      У південних та східних областях буде без опадів та сонячно, проте вночі вдарять морози до -4-9 градусів. На Заході та в центрі країни уночі йтиме мокрий сніг, а вдень повернеться тепла весняна погода.

      Загалом температура повітря прогріється до +2+5 градусів вдень, та опуститься до -1-4 градусів морозу вночі.

      У Києві 15 лютого істотних погодніх змін не буде, але можлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть 1+3 градуси тепла.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 15 лютого, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +1…+3

      Суми – 0…+2

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – -1…+1

      Харків – +1…+3

      Київ – +1…+3

       
       

       


      Прогноз погоди на п'ятницю, 15 лютого в Україні

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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