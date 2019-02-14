Прогноз погоди на 15 лютого: в Україну повертається весняне тепло і сонце

15 лютого ,на Стрітення, в Україні буде переважати сонячна, суха та відносно тепла погода. Невеликі морози можливі лише у східних областях.

Як зауважила синоптик Наталка Діденко, у п'ятницю циклон з півночі може принести в Україну невелику хмарність.

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15 лютого у нас на фоні переважаючої сухої погоди десь, ймовірно, вирветься невеликий мокрий сніг чи дощ,

​– зазначила синоптик.

У південних та східних областях буде без опадів та сонячно, проте вночі вдарять морози до -4-9 градусів. На Заході та в центрі країни уночі йтиме мокрий сніг, а вдень повернеться тепла весняна погода.

Загалом температура повітря прогріється до +2+5 градусів вдень, та опуститься до -1-4 градусів морозу вночі.

У Києві 15 лютого істотних погодніх змін не буде, але можлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть 1+3 градуси тепла.

Прогноз погоди на п'ятницю, 15 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1…+3

Суми – 0…+2

Полтава – +1…+3

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – +1…+3

Луганськ – -1…+1

Харків – +1…+3

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на п'ятницю, 15 лютого в Україні