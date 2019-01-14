Прогноз погоды на 15 января: снег выпадет почти по всей стране

Погода в Украине во вторник, 15 января, будет довольно теплой. Также почти во всех областях будет падать снег, правда, в некоторых регионах – с дождем.

Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

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На Юге 15 января пройдет мокрый снег с дождем, небольшой снег появится в западных и восточных областях. Лишь на Севере и в Центре днем 15 января – без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег,

– отмечает специалист.

По словам Диденко, теплее всего во вторник будет на Востоке, Юге и в Крыму. Там температура воздуха составит 0...+3 градуса, а на полуострове воздух прогреется даже до +6.

На остальной территории температура воздуха будет держаться фактически одинаковых отметок в -2...-4 градуса.

15 января в столице без существенных осадков. Днем в Киеве будет держаться незначительный мороз – до -2...-4 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 15 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -2...-4

Винница – -2...-4

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...+1

Херсон – 0...+2

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -2...-4

Сумы – -2...-4

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – -1...+1

Киев – -2...-4



Прогноз погоды на вторник, 15 января, от Укргидрометцентра