Прогноз погоды на 15 января: снег выпадет почти по всей стране
Погода в Украине во вторник, 15 января, будет довольно теплой. Также почти во всех областях будет падать снег, правда, в некоторых регионах – с дождем.
Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.
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На Юге 15 января пройдет мокрый снег с дождем, небольшой снег появится в западных и восточных областях. Лишь на Севере и в Центре днем 15 января – без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег,
– отмечает специалист.
По словам Диденко, теплее всего во вторник будет на Востоке, Юге и в Крыму. Там температура воздуха составит 0...+3 градуса, а на полуострове воздух прогреется даже до +6.
На остальной территории температура воздуха будет держаться фактически одинаковых отметок в -2...-4 градуса.
15 января в столице без существенных осадков. Днем в Киеве будет держаться незначительный мороз – до -2...-4 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 15 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -2...-4
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -2...-4
Винница – -2...-4
Одесса – 0...-2
Николаев – -1...+1
Херсон – 0...+2
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -2...-4
Чернигов – -2...-4
Сумы – -2...-4
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – -1...+1
Киев – -2...-4
Прогноз погоды на вторник, 15 января, от Укргидрометцентра