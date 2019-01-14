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      Прогноз погоды на 15 января: снег выпадет почти по всей стране

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      Погода 15 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 15 января / Фото из свободных источников

      Погода в Украине во вторник, 15 января, будет довольно теплой. Также почти во всех областях будет падать снег, правда, в некоторых регионах – с дождем.

      Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

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      На Юге 15 января пройдет мокрый снег с дождем, небольшой снег появится в западных и восточных областях. Лишь на Севере и в Центре днем 15 января – без существенных осадков, максимум, местами небольшой снег,
      – отмечает специалист.

      По словам Диденко, теплее всего во вторник будет на Востоке, Юге и в Крыму. Там температура воздуха составит 0...+3 градуса, а на полуострове воздух прогреется даже до +6.

      На остальной территории температура воздуха будет держаться фактически одинаковых отметок в -2...-4 градуса.

      15 января в столице без существенных осадков. Днем в Киеве будет держаться незначительный мороз – до -2...-4 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 15 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-3

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – -2...-4

      Тернополь – -2...-4

      Черновцы – -2...-4

      Хмельницкий – -2...-4

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -2...-4

      Винница – -2...-4

      Одесса – 0...-2

      Николаев – -1...+1

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -2...-4

      Черкассы – -2...-4

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -2...-4

      Полтава – -1...-3

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...+2

      Луганск – 0...+2

      Харьков – -1...+1

      Киев – -2...-4

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      Прогноз погоды на вторник, 15 января, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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