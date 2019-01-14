Прогноз погоди на 15 січня: сніжитиме майже по всій країні

Погода в Україні у вівторок, 15 січня, буде доволі теплою. Також майже у всіх областях падатиме сніг, щоправда, у деяких регіонах – із дощем.

Про це інформує український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

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На Півдні 15 січня пройде мокрий сніг із дощем, невеликий сніг з'явиться у західних та східних областях. Лише на Півночі та в Центрі вдень 15 січня – без істотних опадів, максимум, місцями невеликий сніг,

– зазначає фахівець.

За словами Діденко, найтепліше у вівторок буде на Сході, Півдні та у Криму. Там температура повітря сягне 0...+3 градуси, а на півострові повітря прогріється навіть до +6.

На решті території температура повітря триматиметься фактично однакових позначок у -2...-4 градуси.

15 січня у столиці без істотних опадів. Вдень у Києві триматиметься незначний мороз – до -2...-4 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 15 січня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -2…-4

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -2…-4

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -2…-4

Вінниця – -2…-4

Одеса – 0…-2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -2…-4

Чернігів – -2…-4

Суми – -2…-4

Полтава – -1…-3

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – -1…+1

Київ – -2…-4



Прогноз погоди на вівторок, 15 січня, від Укргідрометцентру