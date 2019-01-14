Прогноз погоди на 15 січня: сніжитиме майже по всій країні
Погода в Україні у вівторок, 15 січня, буде доволі теплою. Також майже у всіх областях падатиме сніг, щоправда, у деяких регіонах – із дощем.
Про це інформує український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.
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На Півдні 15 січня пройде мокрий сніг із дощем, невеликий сніг з'явиться у західних та східних областях. Лише на Півночі та в Центрі вдень 15 січня – без істотних опадів, максимум, місцями невеликий сніг,
– зазначає фахівець.
За словами Діденко, найтепліше у вівторок буде на Сході, Півдні та у Криму. Там температура повітря сягне 0...+3 градуси, а на півострові повітря прогріється навіть до +6.
На решті території температура повітря триматиметься фактично однакових позначок у -2...-4 градуси.
15 січня у столиці без істотних опадів. Вдень у Києві триматиметься незначний мороз – до -2...-4 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 15 січня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -2…-4
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -2…-4
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -2…-4
Вінниця – -2…-4
Одеса – 0…-2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – 0…+2
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -2…-4
Чернігів – -2…-4
Суми – -2…-4
Полтава – -1…-3
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – -1…+1
Київ – -2…-4
Прогноз погоди на вівторок, 15 січня, від Укргідрометцентру