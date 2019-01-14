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      Прогноз погоди на 15 січня: сніжитиме майже по всій країні

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      Погода 15 січня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 15 січня / Фото з вільних джерел

      Погода в Україні у вівторок, 15 січня, буде доволі теплою. Також майже у всіх областях падатиме сніг, щоправда, у деяких регіонах – із дощем.

      Про це інформує український синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

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      На Півдні 15 січня пройде мокрий сніг із дощем, невеликий сніг з'явиться у західних та східних областях. Лише на Півночі та в Центрі вдень 15 січня – без істотних опадів, максимум, місцями невеликий сніг,
      – зазначає фахівець.

      За словами Діденко, найтепліше у вівторок буде на Сході, Півдні та у Криму. Там температура повітря сягне 0...+3 градуси, а на півострові повітря прогріється навіть до +6. 

      На решті території температура повітря триматиметься фактично однакових позначок у -2...-4 градуси.

      15 січня у столиці без істотних опадів. Вдень у Києві триматиметься незначний мороз – до -2...-4 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 15 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…-3

      Львів – -1…-3

      Івано-Франківськ – -2…-4

      Тернопіль – -2…-4

      Чернівці – -2…-4

      Хмельницький – -2…-4

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -2…-4

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – 0…-2

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -2…-4

      Черкаси – -2…-4

      Чернігів – -2…-4

      Суми – -2…-4

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – -1…+1

      Київ – -2…-4

      погода січень 2019 погода в Україні на січень прогноз погоди на 15 січня
      Прогноз погоди на вівторок, 15 січня, від Укргідрометцентру 

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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