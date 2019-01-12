Мороз до -30: синоптик розповів, коли в Україні різко похолодає
Наприкінці січня на українців чекає справжня зима – температура повітря опуститься до -25 градусів морозу, а області накриють снігопади. Проте, за прогнозом синоптиків найхолодніше буде всередині лютого – до -30 градусів морозу.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає "Народна правда".
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За його словами, в останніх числах січня можлива відлига, а температура повітря підніметься до позначки +2 градуси тепла.
Окрім того, в інтерв'ю "Фактам" синоптик додав, що до середини січня в областях погода буде мінливою.
А ось з 15 січня до нас прийде справжня зима: температура повітря різко знизиться до -15-25 градусів морозу. Холодна погода, яка буде час від часу супроводжуватися снігом, протримається майже до кінця січня. Невелика відлига очікується в останні дні місяця, але сніг повністю не розтане,
– зауважив Горбань.
Синоптик додав, що вже з 4-5 лютого і до 20-х чисел можливі сильні морози – до -25-30 градусів. Незначне потепління і відлига прийде в Україну лише після 25 лютого.
"Але триватиме відлига всього пару днів, і на зміну їй знову повернуться морози. Такі морози збережуться навіть в перший тиждень березня, коли очікується до -7-14 градусів морозу. Загалом, зима зсувається, так як погода більше працює за старим стилем, а не по новому, як живемо ми", – підсумував він.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр повідомляв, що погода в Україні у січні буде не надто морозяною. Так, середня місячна температура повітря становитиме від 0 до -4 градусів, у Криму – до +3. Окрім того, в більшості областей випаде 27-55 міліметрів снігу, на Закарпатті – 64-81 міліметр, у горах Криму – до 124 міліметрів.
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