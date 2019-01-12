Мороз до -30: синоптик рассказал, когда в Украине резко похолодает

В конце января украинцев ждет настоящая зима – температура воздуха опустится до -25 градусов мороза, а области накроют снегопады. Однако, по прогнозу синоптиков, холоднее всего будет в середине февраля – до -30 градусов мороза.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Народная правда".

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По его словам, в последних числах января возможна оттепель, а температура воздуха поднимется до отметки +2 градуса тепла.

Кроме того, в интервью "Фактам" синоптик добавил, что к середине января в областях погода будет изменчивой.

А вот с 15 января к нам придет настоящая зима: температура воздуха резко понизится до -15-25 градусов мороза. Холодная погода, которая будет время от времени будет сопровождаться снегом, продержится почти до конца января. Небольшая оттепель ожидается в последние дни месяца, но снег полностью не растает,

– заметил Горбань.

Синоптик добавил, что уже с 4-5 февраля и до 20-х чисел возможны сильные морозы – до -25-30 градусов. Незначительное потепление и оттепель придет в Украину только после 25 февраля.

"Но продлится оттепель всего пару дней, и на смену ей снова вернутся морозы. Такие морозы сохранятся даже в первую неделю марта, когда ожидается до -7-14 градусов мороза. В общем, зима сдвигается, так как погода больше работает по старому стилю, а не по новому, как мы живем", – подытожил он.

Напомним, ранее Укргидрометцентр сообщал, что погода в Украине в январе будет не слишком морозной. Так, средняя месячная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов, в Крыму – до +3. Кроме того, в большинстве областей выпадет 27-55 миллиметров снега, на Закарпатье – 64-81 миллиметр, в горах Крыма – до 124 миллиметров.