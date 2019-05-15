16:33
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Прогноз погоды на 15 мая: часть Украины зальют дожди и будут греметь грозы

      1494 Читати новину українською
      Погода 15 мая 2019 Украина - синоптик обещает дожди и грозы
      Прогноз погоды на 15 мая / Reading.com.ua

      Погода в Украине в среду, 15 мая, будет дождливой и с грозами в западных и северных регионах. На остальной территории страны будет солнечно с летними температурами воздуха.

      На востоке и на юге Украины столбики термометров могут достигнуть +24+28 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

      На остальной территории Украины ожидается в течение дня +20+25 градусов. На Западе будет немного прохладнее– +17+23 градуса.

      Дожди ожидаются от небольших до кратковременных ливней, поэтому зонты будут самым актуальным предметом в ближайшие дни,
      – предупредила синоптик.

      В то же время на Востоке, в центре и на юге Украины будет светить солнце и будет сухо. Локальные дожди могут задеть только Винницу и Одессу.

      Погода в Киеве будет местами дождливой и с грозами. Дневная температура воздуха в столице составит +22+24 градуса.

      Прогноз погоды на среду, 15 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +19...+21

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +20...+22

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +20...+22

      Житомир – +22...+24

      Винница – +22...+24

      Одесса – +20...+22

      Николаев – +23...+25

      Херсон – +24...+26

      Симферополь – +22...+24

      Кропивницкий – +22...+24

      Черкассы – +22...+24

      Чернигов – +22...+24

      Сумы - + 21... + 23

      Полтава – +23...+25

      Днепр – +23...+25

      Запорожье – +24...+26

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +25...+27

      Харьков – +24...+26

      Киев – +22...+24

      Прогноз погоди Україна 15 травня середа

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину
      сегодня
      6673
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 15 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 60
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 240
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 360
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      78
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 685
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук