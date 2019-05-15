Прогноз погоды на 15 мая: часть Украины зальют дожди и будут греметь грозы

Погода в Украине в среду, 15 мая, будет дождливой и с грозами в западных и северных регионах. На остальной территории страны будет солнечно с летними температурами воздуха.

На востоке и на юге Украины столбики термометров могут достигнуть +24+28 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На остальной территории Украины ожидается в течение дня +20+25 градусов. На Западе будет немного прохладнее– +17+23 градуса.

Дожди ожидаются от небольших до кратковременных ливней, поэтому зонты будут самым актуальным предметом в ближайшие дни,

– предупредила синоптик.

В то же время на Востоке, в центре и на юге Украины будет светить солнце и будет сухо. Локальные дожди могут задеть только Винницу и Одессу.

Погода в Киеве будет местами дождливой и с грозами. Дневная температура воздуха в столице составит +22+24 градуса.

Прогноз погоды на среду, 15 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +18...+20

Ровно – +20...+22

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +20...+22

Николаев – +23...+25

Херсон – +24...+26

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы - + 21... + 23

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье – +24...+26

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +22...+24