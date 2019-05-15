Прогноз погоды на 15 мая: часть Украины зальют дожди и будут греметь грозы
Погода в Украине в среду, 15 мая, будет дождливой и с грозами в западных и северных регионах. На остальной территории страны будет солнечно с летними температурами воздуха.
На востоке и на юге Украины столбики термометров могут достигнуть +24+28 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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На остальной территории Украины ожидается в течение дня +20+25 градусов. На Западе будет немного прохладнее– +17+23 градуса.
Дожди ожидаются от небольших до кратковременных ливней, поэтому зонты будут самым актуальным предметом в ближайшие дни,
– предупредила синоптик.
В то же время на Востоке, в центре и на юге Украины будет светить солнце и будет сухо. Локальные дожди могут задеть только Винницу и Одессу.
Погода в Киеве будет местами дождливой и с грозами. Дневная температура воздуха в столице составит +22+24 градуса.
Прогноз погоды на среду, 15 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +18...+20
Ровно – +20...+22
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +20...+22
Николаев – +23...+25
Херсон – +24...+26
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы - + 21... + 23
Полтава – +23...+25
Днепр – +23...+25
Запорожье – +24...+26
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +22...+24