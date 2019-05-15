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      Прогноз погоди на 15 травня: частину України заллють дощі та гримітимуть грози

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      Погода 15 травня 2019 Україна - синоптик обіцяє дощі та грози
      Прогноз погоди в Україні на 15 травня / Reading.com.ua

      Погода в Україні у середу, 15 травня, буде дощовою та з грозами у західних та північних регіонах. На решті території країни буде сонячно з літніми температурами повітря.

      На сході та на півдні України стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      На решті території України очікується протягом дня +20+25 градусів. На Заході буде трохи прохолодніше – +17+23 градуси.

      Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасолі будуть найактуальнішим предметом найближчими днями,
      – попередила синоптик.

      Водночас на сході, у центрі та на півдні України світитиме сонце і буде сухо. Локальні дощі можуть зачепити тільки Вінниччину та Одещину.

      Погода у Києві буде подекуди дощовою та з грозами. Денна температура повітря у столиці становитиме +22+24 градуси.

      Прогноз погоди на середу, 15 травня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +20…+22

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +24…+26

      Сімферополь – +22…+24

      Кропивницький – +22…+24

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +24…+26

      Київ – +22…+24

      Прогноз погоди Україна 15 травня середа

      blog_ava
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      11590
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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