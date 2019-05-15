Прогноз погоди на 15 травня: частину України заллють дощі та гримітимуть грози

Погода в Україні у середу, 15 травня, буде дощовою та з грозами у західних та північних регіонах. На решті території країни буде сонячно з літніми температурами повітря.

На сході та на півдні України стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів повідомила синоптик Наталка Діденко.

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На решті території України очікується протягом дня +20+25 градусів. На Заході буде трохи прохолодніше – +17+23 градуси.

Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасолі будуть найактуальнішим предметом найближчими днями,

– попередила синоптик.

Водночас на сході, у центрі та на півдні України світитиме сонце і буде сухо. Локальні дощі можуть зачепити тільки Вінниччину та Одещину.

Погода у Києві буде подекуди дощовою та з грозами. Денна температура повітря у столиці становитиме +22+24 градуси.

Прогноз погоди на середу, 15 травня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +18…+20

Рівне – +20…+22

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +24…+26

Київ – +22…+24