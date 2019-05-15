Прогноз погоди на 15 травня: частину України заллють дощі та гримітимуть грози
Погода в Україні у середу, 15 травня, буде дощовою та з грозами у західних та північних регіонах. На решті території країни буде сонячно з літніми температурами повітря.
На сході та на півдні України стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів повідомила синоптик Наталка Діденко.
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На решті території України очікується протягом дня +20+25 градусів. На Заході буде трохи прохолодніше – +17+23 градуси.
Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасолі будуть найактуальнішим предметом найближчими днями,
– попередила синоптик.
Водночас на сході, у центрі та на півдні України світитиме сонце і буде сухо. Локальні дощі можуть зачепити тільки Вінниччину та Одещину.
Погода у Києві буде подекуди дощовою та з грозами. Денна температура повітря у столиці становитиме +22+24 градуси.
Прогноз погоди на середу, 15 травня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +18…+20
Рівне – +20…+22
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +24…+26
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +24…+26
Київ – +22…+24