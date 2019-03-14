16:45
14 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штатный священник "Роскосмоса". Галкин готовил теракт против Киркорова
      Вєсті Кремля
      22:20, 13 марта
      Вести. UA: Секрет богатства Ахметова. Как бороться с призраками коммунизма
      Вєсті.UA
      19:23, 13 марта
      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Прогноз погоды на 15 марта: в Украину придет похолодание

      28 Читати новину українською
      Погода 15 марта 2019 Украина - синоптик обещает похолодание
      Прогноз погоды на 15 марта в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 15 марта, будет прохладной, а ночью даже возможны небольшие морозы. В западных и восточных областях возможны дожди с мокрым снегом, однако все остальные территории страны осветит весеннее солнце.

      Синоптик Наталья Диденко рассказала, что по старому стилю весна начинается 14 марта, поэтому 15 марта значительного потепления ждать не стоит.

      Читайте также: Какой будет погода в апреле: прогноз

      Дожди в пятницу наиболее вероятны в западных областях Украины и немного мокрого снега выпадет на Харьковщине и Луганщине. Однако большая часть страны будет в сухой и солнечной погоде,
      – отметила синоптик.

      В целом по Украине ночная температура продержится в пределах 0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +6+9 градусов тепла.

      Холоднее всего будет в восточных регионах, где температура воздуха ночью опустится до -2-4 градусов мороза, а днем потеплеет до +2+5 градусов.

      via GIPHY

      Больше всего повезло жителям юга, где будет солнечно и тепло – до +8+10 градусов.

      В Киеве 15 марта будет сухо, солнечно и умеренно тепло. Температура воздуха достигнет + 7 + 8 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 15 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +6...+8

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +7...+9

      Хмельницкий – +7...+9

      Луцк – +6...+8

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +7...+9

      Винница – +7...+9

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +8...+10

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +6...+8

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +6...+8

      Сумы – + 5... + 7

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +4...+6

      Киев – +7...+9

       


      Прогноз погоды на 15 марта от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Работника Администрации Президента Александра Бухтатого нашли мертвым
      сегодня
      1774
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      7 крутых Instagram-аккаунтов о дизайне интерьеров, на которые стоит подписаться
      сегодня , 16:31 7 крутых Instagram-аккаунтов о дизайне интерьеров, на которые стоит подписаться
      12
      Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      сегодня , 16:01 Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      Тетяна Острікова 72
      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      сегодня , 15:01 Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      Антон Голобородько 768
      Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      сегодня , 14:00 Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      Павло Казарін 297
      Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
      сегодня , 13:58 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
      Альона Захарова 167
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Е-декларирование: понятно о нюансах второго этапа
       21 ноября 2016 , 20:33
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Моуринью: Я появлюсь в фильме Манчестер Сити, поэтому могу требовать роялти
       19 августа 2018 , 19:26
      В Перу автобус с детской футбольной командой сорвался в пропасть – есть жертвы (ВИДЕО)
       13 ноября 2018 , 19:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук