Прогноз погоды на 15 марта: в Украину придет похолодание

Погода в Украине в пятницу, 15 марта, будет прохладной, а ночью даже возможны небольшие морозы. В западных и восточных областях возможны дожди с мокрым снегом, однако все остальные территории страны осветит весеннее солнце.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что по старому стилю весна начинается 14 марта, поэтому 15 марта значительного потепления ждать не стоит.

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Дожди в пятницу наиболее вероятны в западных областях Украины и немного мокрого снега выпадет на Харьковщине и Луганщине. Однако большая часть страны будет в сухой и солнечной погоде,

– отметила синоптик.

В целом по Украине ночная температура продержится в пределах 0 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +6+9 градусов тепла.

Холоднее всего будет в восточных регионах, где температура воздуха ночью опустится до -2-4 градусов мороза, а днем потеплеет до +2+5 градусов.

Больше всего повезло жителям юга, где будет солнечно и тепло – до +8+10 градусов.

В Киеве 15 марта будет сухо, солнечно и умеренно тепло. Температура воздуха достигнет + 7 + 8 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 15 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +6...+8

Ровно – +7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +8...+10

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы – + 5... + 7

Полтава – +5...+7

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 15 марта от Укргидрометцентра